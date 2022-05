In tanti aspettano la primavera per poter fare scorpacciata di fragole. Infatti, questi frutti succosi, dolci e saporitissimi si trovano proprio da aprile a giugno. Come fine pasto o spuntino sono buonissime al naturale o tagliuzzate in una veloce macedonia con succo di arancia. In cucina, però, sono il vero asso nella manica per preparare dolci di ogni tipo e fare un figurone. Per esempio, potremmo cucinare un’irresistibile crostata da farcire con questa marmellata di fragole con pochissime calorie e senza zucchero, che sarebbe ideale anche per diabetici. In questo articolo, invece, le renderemo protagoniste di un dessert al cucchiaio, facilissimo e veloce, che metterà d’accordo grandi e piccini.

Usiamo le fragole come dessert per preparare questa sofficissima mousse senza panna, zucchero e colla di pesce pronta in 10 minuti

Come anticipato dal titolo prepareremo una mousse soffice come una nuvola, da servire in ciotoline monoporzione. La nostra versione ci permetterà di mettere da parte la panna, senza rinunciare alla corposità, lo zucchero e la colla di pesce. Questo, più di tutti, è solitamente l’ingrediente principe di una qualsiasi mousse. In realtà, per evitare ingredienti di origine animale oppure anche nel caso in cui non l’avessimo in dispensa, potremmo facilmente sostituirlo con l’agar agar. Infatti, questa polverina bianca inodore e insapore, derivata da un’alga, avrebbe lo stesso potere addensate ma una resa meno gelatinosa.

Ingredienti

250 grammi di fragole;

40 ml circa di albumi pastorizzati;

30 ml di acqua minerale;

1 grammo di agar agar.

Procedimento

Puliamo le fragole privandole del picciolo, lavandole sotto acqua corrente e tamponandole con uno strofinaccio pulito per asciugarle. Dividiamo a metà quelle più grandi e frulliamole tutte fino a creare una purea omogenea. Poi, filtriamo questa purea utilizzando un colino a maglie strette e ricaviamo un “succo” denso senza i tipici semini del frutto. Versiamolo all’interno di una pentola, aggiungiamo l’agar agar e, raggiunto il bollore, facciamo sobbollire per circa 2 minuti, mescolando di continuo. Dopo, versiamo in una ciotola l’acqua e gli albumi pastorizzati e montiamoli a neve. Infine, quando gli albumi saranno ben fermi, aggiungiamo la crema di fragole con l’agar agar e mescoliamo con un cucchiaio cercando di non far smontare l’impasto. Quindi, da oggi usiamo le fragole come dessert per preparare una mousse strepitosa, perfetta per chiudere pranzi e cene con gusto e leggerezza.

