Per preparare un dolce e stupire tutti, anche senza avere particolari doti da pasticciere, ci viene in soccorso il prezioso ricettario della nonna. Tra le sue pagine, solitamente, scoviamo le ricette della tradizione, con i sapori della nostra infanzia, e proprio due potrebbero fare al caso nostro. Per andare sul sicuro, potremmo cucinare una meravigliosa crostata, con quelle striscioline che non vengono mai uguali e con un ripieno di crema alle nocciole o marmellata. In alternativa, potrebbe andare bene un meraviglioso dolce alle mele, la cui cremosità conquista praticamente chiunque.

Tuttavia, se volessimo provare qualcosa di diverso, sempre rimanendo sull’ABC della pasticceria, potremmo trovare un’idea interessante e golosissima proprio in questo articolo.

Manda in paradiso questa semplicissima torta farcita con una crema da Oscar, più golosa di crostate e dolci alle mele

La protagonista di molti dei nostri prossimi dessert potrebbe diventare la torta sbriciolata. Questa si fa con il classico impasto della frolla che dobbiamo proprio sbriciolare per renderlo ancora più friabile. In più, a metà, tra i due strati di impasto, troveremo una soffice crema bianca da leccarsi i baffi.

Ingredienti

Per una teglia da 26 cm di diametro:

500 grammi di farina 00;

1 bustina di lievito in polvere specifico per dolci;

200 grammi di zucchero;

200 grammi di burro freddo;

2 uova.

Per la farcia

400 grammi di ricotta;

50 grammi di zucchero;

100 grammi di cioccolato fondente a scaglie o in gocce.

Procedimento

Come prima cosa dobbiamo preparare la frolla, lavorandola più velocemente possibile con le mani. In una ciotola versiamo la farina e il burro e creiamo un impasto dall’aspetto sabbioso. Poi, aggiungiamo lo zucchero, le uova e il lievito. Mescoliamo per bene ma ricordiamoci di non creare un impasto compatto e liscio. Al contrario, deve rimanere sbriciolato e spezzettato ma con gli ingredienti ben amalgamati. A questo punto tappiamo la ciotola con della pellicola da cucina e facciamo riposare la frolla in frigo. Nel frattempo, prepariamo la crema mescolando la ricotta, ben scolata, allo zucchero e al cioccolato fondante. Una volta pronta, possiamo tirare fuori dal frigo la frolla e comporre la torta.

Foderiamo lo stampo con della carta forno e poi copriamo la base e i bordi con uno strato di impasto sbriciolato, senza lasciare buchi. Poi, farciamo con la crema di ricotta e cioccolato e ricopriamo con il restante impasto a pezzi. Infine, inforniamo a 180 gradi per 40 minuti, modalità statica. Quindi, possiamo proprio dirlo: manda in paradiso questa semplicissima torta che già dal primo morso ci farà chiedere il bis.

Approfondimento

Deliziosi biscotti fatti in casa con zero zucchero, burro e farina per una colazione golosa ma senza strappi alla dieta