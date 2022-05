Voglia di un giardino da copertina? Maggio sarebbe proprio il mese giusto per iniziare a rimboccarsi le maniche e compiere la magia. Infatti, il clima è perfetto per trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta, ancor di più che nel mese di aprile pieno di imprevisti metereologici. A maggio ci troviamo nel cuore della primavera e sarebbe un peccato non sfruttare il periodo per trasformare il nostro giardino e renderlo il vero gioiello del vicinato. Per farlo, oltre ad impegnarci in un’adeguata pulizia e nel ripristino dell’arredo, dovremmo proprio ripartire dalle vere protagoniste, le piante. Certamente, possiamo acquistarne di nuove, rimpiazzando tutte quelle ormai secche e morte, però dovremmo occuparci anche di tutte quelle che da anni ci regalano soddisfazioni. Allora, guanti alla mano, andiamo a scoprire nel dettaglio a quali lavori dedicarsi.

Come sistemare il giardino di casa con questi 6 importantissimi lavori da fare a maggio per averlo sempre bello e fiorito

Partiamo proprio dal re di tutti i giardini e cioè dal prato, che può essere anche quello di piccole bordure. In questo mese dovremmo concimarlo e gli esperti suggerirebbero di utilizzare una soluzione a base di potassio. In questo modo, andremmo a fortificare steli e foglie in previsione dell’estate, rendendoli perfettamente in grado di sopportare elevate temperature. Poi, dovremmo iniziare a rendere più abbondante e costante l’irrigazione e dovremmo occuparci della tosatura, accorciando solo di 1/3.

Piantare e trapiantare

A maggio scoccherebbe l’ora di riportare all’aperto tutte quelle piante che hanno trascorso i mesi più freddi a riparo. Per esempio, potremmo mettere a dimora e cioè trapiantare i gerani. Per farlo, basterebbe scavare una buca nella zona prescelta e ricoprire le radici con della terra ben concimata. Inoltre, potremmo piantare alcuni bulbi che ci regaleranno spettacolari fioriture in estate, come queste varietà per una macchia di colore particolarissima.

Potatura

Quest’attività interesserebbe principalmente le rose, ma in realtà nel giardino di maggio potremmo potare anche le piante rampicanti, eliminando i rami secchi. Inoltre, sarebbe importante sfoltire le siepi per stimolare una rigogliosa crescita durante l’estate.

Moltiplicazione

Il periodo, però, sarebbe perfetto per dedicarci anche ad una riproduzione praticamente a costo zero, magari per riempire quegli spazi vuoti lasciati da piante ormai estirpate. Infatti, potremmo interrare delle talee prelevate da alcune perenni, scegliendo rami già spuntati l’anno prima. In questo modo, sfruttando il bel tempo da maggio a settembre, avranno modo di svilupparsi e fortificarsi adeguatamente per resistere all’autunno e poi all’inverno.

Protezione

Infine, essendo primavera inoltrata, dovremmo proteggere il nostro verde dal possibile attacco di funghi, afidi, parassiti e altri insetti pericolosi. Per questo dovremmo informarci su quali trattamenti preventivi fare, ricorrendo anche ai rimedi naturali come decotti all’aglio e miscele con il sapone di Marsiglia. Allora, ecco come sistemare il giardino di casa programmando questi 6 lavori da fare nel mese di maggio per curare tutta la vegetazione.

