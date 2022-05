Per chi non lo sapesse, i romani avevano stabilito che la fortuna fosse addirittura una dea. La tradizione vuole che sia stato perfino un Re, Servio Tullio, ad avere istituito questa divinità, anche perché egli stesso si considerava molto favorito dalla dea. Cicerone ha raccontato questa vicenda ed è giunta fino a noi che vorremmo provare la stessa sensazione di Servio Tullio.

Per alcuni aspetti, alcuni segni dell’oroscopo saranno davvero fortunati nel mese di maggio, mentre altri avranno a disposizione nuove entrate finanziarie. Infatti, la fortuna bacia il Cancro ma anche Scorpione e Bilancia vivranno un periodo di forte crescita finanziaria.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro sono degli individui che mettono la sensibilità umana e sociale al di sopra di tutto. Da una parte, questa loro propensione naturale è davvero lodevole, perché gli permette di cercare sempre di comportarsi bene con il prossimo. D’altra parte, però, l’estrema sensibilità può anche trasformarsi in un difetto grave. Infatti, ricercare sempre l’approvazione altrui può avere degli effetti anche negativi sulla propria autostima, dato che ciò incide sulla maniera in cui ci posizioniamo con il prossimo.

Tuttavia, il mese di maggio si prospetta molto sereno e senza alcun tipo di problema di ordine famigliare. Le stelle ci dicono, infatti, che anche da parte della famiglia acquisita non ci saranno brutte sorprese. Conseguenza diretta di ciò è la sensazione di benessere che i nati sotto il segno del Cancro proveranno per tutte le prossime settimane.

La fortuna bacia il Cancro ma anche Scorpione e Bilancia avranno un maggio d’oro e pieno di sorprese

Per quanto riguarda lo Scorpione, invece, gli astri indicano che il periodo che comincia dalla prossima settimana sarà davvero positivo sotto l’aspetto economico. Infatti, ci saranno interessanti entrate economiche ma che pare che non dipenderanno dalla propria attività professionale. Infatti, sembra proprio che alcuni crediti verranno pagati o che qualcuno, amico o famigliare, stia per effettuare un regalo davvero interessante.

Infine, anche per la Bilancia le cose si stanno finalmente per mettersi bene. Infatti, la gratitudine di un collega o di un superiore farà sentire queste persone molto bene. In special modo, sembra proprio che questa gratitudine prenda la forma di un assegno o di un aumento di stipendio, tanto desiderato e meritato.

Approfondimento

Ecco i segni dell’oroscopo più determinati a rispettare i buoni propositi dell’anno nuovo