Usiamo il bicarbonato per digerire e liberare lo scarico insieme all’aceto ma pochi conoscono questi 7 usi alternativi e non solo per pulire

Vi è una sostanza dall’aspetto semplice che in chimica ha un nome più elaborato. L’idrogenocarbonato di sodio è un sale dell’acido carbonico che è conosciuto da tutti col nome di bicarbonato. Questa sostanza è in effetti una polvere bianca che si trova in molte dispense e viene usata per vari scopi. Un rimedio popolare è quello di mescolare una punta di cucchiaino di bicarbonato in mezzo bicchiere d’acqua per aiutare la digestione. Una caratteristica chimica del bicarbonato è quella di reagire con sostanze acide. Questa proprietà è sfruttata quando si vuole sgorgare uno scarico. Versando prima del bicarbonato, poi un po’ di aceto e per finire acqua calda si aiuterebbe a liberare un tubo intasato in bagno o in cucina.

In casa l’impiego di questa sostanza è davvero molteplice. C’è chi lo usa per pulire il forno, chi per fare uno scrub al viso o al corpo e chi lo mette nella sabbietta dei gatti. Per quanto riguarda il forno o il piano cottura, come abbiamo visto, reagisce con l’aceto ed è usato insieme ad esso per pulirli. Per lo scrub si sfrutta il potere leggermente abrasivo della polvere di bicarbonato. Inoltre, per la lettiera, una funzione di questa polvere sarebbe quella di assorbire gli odori.

Vari usi

Potremmo usare il bicarbonato per tanti altri scopi, oltre a quelli che abbiamo visto:

possiamo spargerlo sui tappeti e passare dopo qualche ora o dopo una notte l’aspirapolvere. In questo modo si potrebbero togliere meglio le impurità e anche il cattivo odore;

se usiamo spesso dei portapranzo, potrebbe capitare di sentire un odore sgradevole anche dopo averli lavati. Basterà versare all’interno un bel po’ di bicarbonato e lasciare agire qualche ora prima di lavare il contenitore;

se si mescola questa sostanza al solito shampoo si otterranno capelli più puliti e setosi, eliminando residui eventuali di lacca o gel più facilmente.

Ecco altre idee per sfruttare il bicarbonato:

mescolando del bicarbonato all’acqua dove sono in ammollo pettini e spazzole li puliremo meglio;

se ci ha punto una zanzara, potrebbe portare sollievo applicare un po’ di acqua mescolata a del bicarbonato;

questa utile sostanza, inoltre, potrebbe servire per pulire meglio i mobili laccati. Basterà metterne un po’ su una spugnetta o un panno umidi;

infine, acqua e bicarbonato potrebbero servire per pulire anche le mazze da golf. Inoltre, passarne da solo con un panno sopra borsoni o borse potrebbe togliere un cattivo odore, magari di fumo di sigaretta.

Usiamo il bicarbonato per digerire, ma non dimentichiamoci tutti gli altri motivi per tenerne sempre in casa una confezione.

