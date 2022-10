La cura del nostro corpo comprende, certamente, anche quella dei piedi. Non solo le mani, infatti, meritano cure, attenzioni e manicure. Anche i piedi hanno bisogno delle stesse accortezze, e lo sappiamo bene. Dedichiamo, infatti, anche a essi igiene e trattamenti cosmetici ed estetici, come ad esempio la pedicure.

A volte, però, può capitare di averli gonfi. Non perché non li abbiamo curati come di consueto ma, semplicemente, a causa del caldo. Oppure per l’aver indossato tacchi troppo alti o scarpe strette per un’intera giornata. O ancora perché, al lavoro, siamo spesso costrette a stare in piedi tutto il giorno. Giunte a casa la sera non vediamo l’ora di toglierci le scarpe. Ma che dolore i piedi gonfi! Esistono, però, alcune soluzioni molto semplici per sgonfiarli subito.

3 rimedi della nonna per sgonfiare i piedi gonfi velocemente e come curarli

Dopo una lunga giornata trascorsa in piedi sui tacchi alti, possiamo tornare a casa e preparare un pediluvio con il bicarbonato. Basterà riempire di acqua calda una bacinella e gettarvi dentro un cucchiaino creando una soluzione. Lasciando i piedi a bagno per almeno mezz’ora e massaggiandoli, si sgonfieranno subito.

Possiamo ottenere effetti benefici anche grazie a pediluvi con acqua e camomilla. Basta infatti far stemperare una bustina nella bacinella di acqua calda e immergervi i piedi per almeno 20 minuti. Grazie a questo pediluvio le estremità si sgonfieranno.

Possiamo, infine, usare un piccolo stratagemma per evitare il troppo gonfiore ai piedi quando siamo al lavoro. Ossia appoggiare i piedi su uno sgabello quando ci sediamo alla scrivania oppure quando siamo sedute in pausa.

Ecco 3 rimedi della nonna per sgonfiare i piedi nell’immediato. Vediamo ora come curarli nel modo giusto.

Le cure ideali

Abbiamo capito come rimediare al gonfiore dei piedi dopo una lunga giornata lavorativa. O che ha richiesto la nostra presenza con i piedi costretti in scarpe non adeguate per molte ore. La cura dei nostri piedi è molto importante, soprattutto con l’approssimarsi della stagione fredda. In questo periodo, infatti, verranno rinchiusi dentro calze e scarpe e la traspirazione sarà carente.

Possiamo quindi prenderci cura di nostri piedi al meglio lavandoli con acqua tiepida e detergenti delicati e applicandovi un’apposita crema idratante. Che restituisca alle estremità idratazione e ammorbidisca la pelle. L’ideale potrebbe essere una crema a base di ingredienti naturali come la salvia, efficace per combattere anche i cattivi odori. Oppure a base di karité, che avrebbe proprietà emollienti.

