Capita due volte all’anno di trovarsi completamente sommersi da vestiti. Quando la stagione fredda lascia il posto alla primavera arriva il momento del cambio di stagione e soprattutto delle grandi pulizie. I nostri armadi, finora pieni di maglioni e giacche e pantaloni pesanti, finalmente sono pronti per svernare. Infatti, nonostante qualche pioggia sparsa e la temperatura che ancora sale e scende, sentiamo il bisogno di rinnovare casa e vestiario.

Per quanto riguarda quali capi indossare nella mezza stagione, suggeriamo di seguire i nostri consigli su come vestirsi per essere sempre eleganti. Quando il momento delle pulizie primaverili e del cambio armadio arriva, però, è normale sentirsi presi dallo sconforto. Ci vorrebbe una settimana di vacanza per riuscire a fare tutto bene.

Invece, oggi scopriamo che per pulizie di primavera ecologiche ed economiche non servono giorni e giorni di lavoro. Infatti, basta avere i giusti attrezzi e seguire i consigli dei nostri esperti in materie di faccende domestiche. Ci ritroveremo in pochi giorni ad aver sistemato e pulito da cima a fondo tutta la casa e basteranno poche ore di lavoro al dì.

Per pulizie di primavera ecologiche ed economiche bastano questi 5 imperdibili consigli per organizzare tutto e finire velocemente in soli 4 giorni

La prima cosa di cui si ha bisogno quando sono in vista le pulizie primaverili è uno spray multiuso. In alternativa, usiamo aceto di vino bianco e acqua. Serviranno stracci ricavati da vecchie camicie o altre stoffe, una scopa, aspirapolvere e qualche goccia di ammorbidente per catturare la polvere.

Scegliamo di fare le pulizie in una settimana in cui il meteo è favorevole, così da poter sfruttare il calore del sole. Il primo giorno stacchiamo tutte le tende della casa e mettiamole in lavatrice. Proseguiamo pulendo gli infissi e i vetri utilizzando il nostro spray. Per le parti alte rivestiamo la scopa con un panno su cui abbiamo vaporizzato qualche goccia di ammorbidente.

Il secondo giorno iniziamo a pulire la cucina. La regola è partire sempre dall’alto, pulendo muri e soffitti. Dedichiamoci poi a cassetti, credenze, mensole e sportelli. Svuotiamoli ed eliminiamo tutti gli oggetti inutili (facciamolo per tutte le stanze). Puliamo anche il frigorifero con acqua e aceto e il forno. Per quest’ultimo possiamo seguire un metodo fantastico per scrostare tutto velocemente.

Bagno e camera da letto

Il terzo giorno occupiamoci del bagno svuotandolo completamente e puliamo approfonditamente tutte le superfici e gli interstizi aiutandoci con un vecchio spazzolino. Il quarto giorno occupiamoci di soggiorno e camera da letto mettendo all’aria materassi, fodera del divano e cuscini. Cospargiamoli di bicarbonato e dopo un’ora aspiriamo ogni angolo con l’aspirapolvere.

