Nelle nostre case ogni mobile e oggetto parla di noi, dei nostri gusti e del nostro carattere. Si può rendere un ambiente più accogliente con arredi scelti con cura, con luci soffuse, piante. A tutto ciò si potrebbero aggiungere dei tappeti. Siamo soliti disporli in bagno e in cucina per assorbire gocce d’acqua o schizzi d’olio, ma in altre stanze fanno davvero comodo. Ad esempio, appena svegli, uno scendiletto accoglie i nostri piedi prima di infilare le ciabatte; in salotto, poi, danno un tocco di classe in più. Ce ne sono di cotone semplice, con fibre lunghe, con superficie antiscivolo ma anche pregiati, come quelli persiani. Si possono pulire questi tipi di tappeti in tanti modi. Vediamone alcuni:

passare l’aspirapolvere su tutta la superficie, poi cospargere con il bicarbonato, magari facendolo penetrare a fondo con l’aiuto di una spazzola. Dopo almeno 12 ore, ripassare l’aspirapolvere;

per una pulizia più profonda e igienizzante, si può fare un preparato mescolando 3 cucchiai di bicarbonato con 2 bicchieri di aceto bianco. Spruzzare sul tappeto dopo aver passato l’aspirapolvere e strofinare bene con una spazzola o una spugnetta. Dopo aver fatto asciugare la superficie trattata, adoperare di nuovo l’aspirapolvere.

Si possono pulire questi tipi di tappeti con aceto, bicarbonato o altro, ma pochi conoscono questo metodo per profumarli a lungo

In caso il tappeto presenti delle macchie di vino, si potrebbe trattare la parte in questo modo. Diluire dell’acqua ossigenata in parti uguali con dell’acqua tiepida, immergervi una spugna e passarla sulla zona macchiata. Vivendo in un appartamento, specialmente arieggiando poco nel periodo invernale oppure non frequentando molto una stanza dove si trovano dei tappeti, può capitare di sentire un cattivo odore. Così come teniamo a profumare le camere e la cucina, anche in modo naturale, possiamo provvedere a questi complementi d’arredo. Ecco come fare:

una soluzione semplice per eliminare eventuali odori sgradevoli dal tappeto e farlo profumare è quella di aggiungere al bicarbonato, usato per pulirlo, qualche goccia di olio essenziale di limone o lavanda oppure eucalipto;

invece dell’olio essenziale, si potrebbe aggiungere un po’ di dentifricio alla menta;

altro metodo, se il tappeto è stato già privato di sporco e polvere, è quello di cospargerlo con talco mentolato. Lasciare in posa per qualche minuto e poi passare l’aspirapolvere;

infine, potrebbe essere utile unire dell’aceto di mele con qualche goccia di olio essenziale di eucalipto. Spruzzare sul tappeto la soluzione, lasciare asciugare, poi cospargere la superficie con del talco, profumato o meno, oppure dell’amido. Dopo 30 minuti passare l’aspirapolvere.