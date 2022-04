Nella nostra giornata vi sono delle tappe fisse che si ripetono giorno dopo giorno. Tra queste rientrano sicuramente le ore passate in cucina e a tavola.

Diventano quindi vere e proprie abitudini che spesso tramortiscono la nostra creatività inducendoci a preparare sempre i medesimi piatti. Dunque, per ritrovare il piacere di cucinare nonché per stupire la nostra famiglia dovremmo cercare idee nuove e gustose. Ad esempio, con un’alternativa salutare del solito risotto al radicchio. In particolare, però, dovremmo ricercare qualche novità per il pranzo della domenica. Un pasto importante durante il quale si riunisce la famiglia e che spesso contempla la presenza di ospiti.

Ingredienti

In genere si ricercano piatti da cucinare al forno per il pranzo domenicale. Classici e tipici per tale occasione sono i cannelloni e le lasagne. Solitamente ripieni di carne macinata o di ingredienti alternativi, come la lasagna con cavolfiore. Possiamo però indirizzare la nostra attenzione verso un primo di tutt’altro genere, mantenendo come ingrediente la carne macinata. Ne ricaveremo una pietanza che è davvero di una bontà stratosferica.

Vediamo cosa ci servirà per la ricetta:

320 g di riso;

400 g di carne macinata di vitello;

3 uova;

mezzo bicchiere di vino rosso;

pangrattato;

pepe nero;

olio extravergine di oliva;

Parmigiano grattugiato;

sale;

2 mozzarelle;

olio di arachidi;

250 g di passata di pomodoro.

Da cucinare al forno per il pranzo domenicale questo primo piatto esplosivo con macinato di carne, diverso dai soliti cannelloni e lasagna

Irroriamo in una casseruola dell’olio. Tritiamo finemente la cipolla e aggiungiamola. Facciamola soffriggere e quando ben dorata, aggiungiamo il macinato. Coloratosi quest’ultimo, sfumiamo con vino rosso.

Quando si sarà asciugato, aggiungiamo la passata. Facciamo cuocere per far insaporire il tutto e saliamo. Dovremo ottenerne un bel ragù dal sugo ristretto. Nel frattempo, bolliamo 2 uova con il guscio per renderle sode. Poniamo poi sul fuoco una pentola d’acqua in cui bolliremo il riso. Saliamo e scoliamo quando cotto. Teniamolo da parte.

Spegneremo il ragù e lo lasceremo raffreddare. Dividiamolo poi in due zuppiere. In una aggiungeremo l’uovo rimasto, dopo averlo sbattuto, più il pangrattato e vi macineremo anche il pepe nero. Con questo composto modelliamo delle polpettine. Friggiamole in abbondante olio di arachidi e poniamo ad asciugare su carta assorbente.

Puliamo le uova sode e tagliamole a cubetti. Tagliamo ugualmente anche le mozzarelle. Mescoliamo uova sode e mozzarelle nel riso e aggiungiamovi il ragù che avevamo messo da parte.

Prendiamo una teglia e distribuiamovi un primo strato di riso. Inseriamo al di sopra uno strato di polpettine. Ricopriamo con l’ultimo strato di riso e spargiamo abbondante Parmigiano, ci darà una crosticina croccante fantastica. Cuociamo in forno per una mezz’ora a 180 gradi. Ed ecco pronto un primo ghiottissimo che non deluderà le aspettative di nessuno. Un timballo di riso che renderà il pranzo della domenica davvero speciale.

