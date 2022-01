In tutte le stagioni le parti del corpo più evidenti sono viso e mani. Ce ne prendiamo spesso cura con vari prodotti, specialmente il viso lo idratiamo e stiamo attenti ai segni del tempo. Anche le mani hanno bisogno di attenzioni, specialmente in inverno. Per quanto riguarda, invece, i piedi, è soprattutto in estate che sono protagonisti con calzature che li scoprono e valorizzano. Eppure, sono importanti sempre e vanno trattati nel modo appropriato.

Oltre alle mani per ammorbidire i piedi screpolati ecco scrub e maschera naturali e fai da te

Ciò che maggiormente infastidisce, in special modo nelle stagioni fredde, è notare che la pelle dei piedi è secca. In particolare, a screpolarsi sono soprattutto i talloni. Le cause possono essere svariate. Ci può essere una componente genetica, oppure un problema circolatorio, per non parlare di detergenti aggressivi. Fatto sta che la secchezza dei piedi non solo è antiestetica, ma se non contrastata in tempo potrebbe portare a spaccature dolorose e sanguinanti.

Per ovviare a ciò possiamo tranquillamente fare dei trattamenti a casa, anche due volte a settimana, in modo da ammorbidire i piedi evitando conseguenze spiacevoli. Ecco come:

per prima cosa è necessario fare un pediluvio. Basterà immergere i piedi per almeno 15 minuti in acqua calda con un pugnetto di sale grosso e 2 o 3 gocce di olio essenziale di menta e tea tree;

trascorso il tempo, dopo averli asciugati un po’, passare all’esfoliazione, prima con una pietra pomice e poi con uno scrub. Si può fare a casa mescolando un cucchiaio di olio di mandorle con un cucchiaino di sale o di zucchero e un po’ di miele. Massaggiare bene sulle parti più ruvide e poi lavare i piedi.

Ultimi due step

Adesso si può applicare una maschera, in modo da nutrire la pelle. Si può acquistare, ma se si vuole preparare a casa basterà mescolare alcuni cucchiai di burro di karité con una goccia di olio essenziale di limone o menta. Un altro metodo è quello di usare del semplice olio di oliva oppure di cocco. Queste sostanze possono essere usate anche sulle mani secche. Dopo aver asciugato i piedi, applicare la maschera e, volendo, si possono mettere dei calzini di cotone; attendere dieci minuti e poi sciacquare;

a questo punto, dopo averli asciugati bene, i piedi devono essere idratati con una crema adatta. Può servire allo scopo anche il burro di karité. Per agevolare l’operazione, sarebbe meglio massaggiare per almeno 5 minuti tutto il piede, insistendo sulle parti più soggette a screpolarsi.

Dunque, oltre alle mani, per ammorbidire i piedi screpolati ecco scrub e maschera naturali e fai da te, con oli e altre sostanze nutrienti ed efficaci.