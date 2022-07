Anche se fa caldo, la voglia di mangiare qualcosa di dolce è sempre in agguato. In estate, poi, si moltiplicano le occasioni conviviali. Capita spesso, la sera, di uscire per un gelato in compagnia. D’altra parte, la bella stagione, con il caldo e le giornate sempre più lunghe e luminose, fa venire voglia di trascorrere sempre più tempo con qualcuno. Soprattutto se si è ancora in città e le vacanze in qualche località paradisiaca sono ancora un lontano miraggio. Le uscite con gli amici servono per ingannare l’attesa e rendere meno pesanti gli ultimi giorni di lavoro prima delle ferie.

Di solito, cene formali, aperitivi e barbecue si organizzano con il giusto tempo di anticipo. A volte, però, le occasioni si improvvisano anche all’ultimo minuto. E, di solito, sono anche le meglio riuscite. In questi casi, si improvvisa una bella spaghettata o ci si fa consegnare le pizze d’asporto. E per il dolce? Nessun problema. Stiamo per spiegare come preparare un goloso dolcetto al volo.

Useremo un rotolo di pasta sfoglia per questo dolce estivo veloce con pesche fresche o sciroppate

Avremo bisogno di pochissimi ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia;

400 g di pesche;

200 g di cioccolato fondente;

400 g di zucchero semolato;

panna montata spray.

Il procedimento è davvero molto semplice. Per prima cosa, sbucciare le pesche e tagliarle a piccoli pezzi o fettine sottili. Dopodiché, srotolare il rotolo di pasta sfoglia e sistemarlo in una teglia rivestita con carta da forno (di solito già inclusa nella confezione). Con una forchetta, bucherellare il fondo. Versarvi sopra dei legumi secchi in modo tale che, durante la cottura, la superficie della sfoglia rimanga piana e non si gonfi. Far cuocere in forno preriscaldato a 180°C per un quarto d’ora circa.

Mentre la pasta sfoglia cuoce, prendere una padella antiaderente e farvi sciogliere lo zucchero a fiamma bassa. Quando si sarà caramellato, aggiungere le pesche e continuare la cottura per alcuni minuti. Quindi spegnere il fuoco e tenere da parte. Intanto, spaccare in pezzi grossolani il cioccolato e farlo fondere a bagnomaria oppure nel forno a microonde. A questo punto abbiamo tutti gli elementi per poter assemblare la nostra torta estiva. Distribuiamo sulla base di sfoglia della panna e, sopra, ricopriamo poi con le pesche caramellate. Infine, versare il nostro cioccolato fondente, che abbiamo fatto sciogliere, a filo.

Ed ecco la versione ancora più facile e rapida

Potremmo velocizzare ancora di più il procedimento utilizzando le pesche sciroppate. In questo caso, dovremo saltare il passaggio dello zucchero caramellato e della cottura delle pesche. Dunque, non ci vogliono grandi arti culinarie né troppi ingredienti sofisticati. Infatti, useremo un rotolo di pasta sfoglia per questo dolce con le pesche facilissimo da creare.

