Per ragioni di lavoro, ma anche per questioni personali o familiari, spesso ad un certo punto della propria vita si è costretti a lasciare il proprio comune di nascita. Per quella che, tra l’altro, può rappresentare una scelta definitiva per quel che riguarda il cambio di residenza. Pur tuttavia, una città non vale l’altra quando si prende la decisione di trasferirsi. Ed ancor di più quando con il cambio di residenza ci si sposta con tutta la famiglia.

In quanto, nello scegliere la città giusta, occorre valutare non solo il costo della vita, ma anche la qualità dell’aria e, tra l’altro, pure il fattore sicurezza. Vediamo allora, nel dettaglio, quali sono notoriamente in Italia le città dove in genere si può vivere tranquillamente sotto tutti i punti di vista. Anche perché, tra l’altro, c’è un basso tasso di criminalità.

Quali sono le città più sicure in Italia dove si vive bene e dove trasferirsi con la famiglia

Nel dettaglio, in base alle più recenti classifiche, si vive bene a Trento, a Lodi, a L’Aquila, a Potenza, a Sondrio ed a Pesaro. Così come per trasferirsi con tutta la famiglia sono città ritenute sicure in Italia quelle di Treviso, di Oristano, di Cuneo, di Benevento ed anche di Pordenone.

Questa è quindi la risposta su quali sono le città più sicure in Italia dove si vive bene. Si tratta di città dove in genere si può uscire tranquillamente la sera per una passeggiata, per prendere una boccata d’aria. E magari per fare un po’ di attività fisica.

Con una corsetta nel centro storico dove di norma c’è il divieto di accesso da parte delle auto inquinanti. Si tratta, inoltre, di città che, ritenute sicure, rappresentano pure la meta di molti studenti universitari che sono fuori sede. Per le famiglie con figli che si spostano lontani da casa per studiare, infatti, è importante che sia sicura non solo la palazzina dove si vive. Ma anche il quartiere.

Quando è davvero sicura?

Per chi si chiede quando una città in Italia e non solo possa ritenersi davvero sicura, la risposta è semplice. In quanto le città sono sicure quando la stragrande maggioranza della popolazione che ci vive o che la frequenta è soddisfatta. Inoltre, in una città sicura la cittadinanza è aperta, è coesa ed è fiduciosa in quanto non ci sono, se non molto limitate, delle situazioni e delle condizioni di malessere.

