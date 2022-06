Quando la voglia di dolce ci assale, è davvero difficile resistere. Ora che fa caldo, si punta dritti al freezer alla ricerca di un buon gelato o un rinfrescante ghiacciolo. I veri golosi, però, sanno bene che il gelato non dà la stessa soddisfazione che invece regala una bella fetta di torta o un pasticcino. Se la Sacher non è proprio l’ideale quando il termometro segna temperature alte, possiamo comunque optare per meringate e semifreddi. Di quest’ultimo dolce, molto indicate, ora, e per le settimane a venire, sono alcune versioni prettamente estive, ad esempio al limone.

In questo articolo andremo a proporre la ricetta di un dolce davvero molto semplice da preparare. Si tratta quasi di uno snack da tenere sempre a portata di mano nel congelatore. Prepareremo delle fresche palline al cocco. Ma non si tratta della versione più classica, che già in molti conoscono. Infatti, non servono biscotti né mascarpone per questi golosi bocconcini freschi. Come vedremo tra breve, ci serviranno pochissimi ingredienti. Inoltre, per questi dolcetti non serve neppure alcun tipo di cottura. Li possiamo dunque preparare anche durante le giornate più torride perché non ci stancheranno con il calore del forno. Ed ancora, data l’estrema rapidità e facilità di preparazione, li possiamo preparare per l’ospite improvviso dell’ultimo minuto.

Non servono biscotti né mascarpone per questi golosi dolcetti al cocco senza cottura uno tira l’altro da preparare al volo

Cominciamo col vedere cosa ci occorre per la realizzazione di questi dolcetti:

600 g di ricotta freschissima;

400 g di cioccolato fondente;

150 g di cocco disidratato grattugiato;

150 g di latte in polvere.

Preparazione

Cominciamo versando la ricotta in una ciotola bella capiente. Uniamo quindi i fiocchi di cocco e il latte in polvere. Una volta fatto ciò, cominciamo a mescolare il tutto con una forchetta o un cucchiaio. Tutti gli ingredienti dovranno amalgamarsi tra loro in maniera ben omogenea ed uniforme. A questo punto, bagniamo le mani e preleviamo un poco di composto per volta. Diamo forma a delle palline non troppo grandi. Sistemiamole su un vassoio mantenendole tra loro ben distanziate e trasferiamo il tutto in freezer per 5 minuti.

Nel frattempo, tagliamo a pezzi il cioccolato e facciamolo sciogliere. Potremmo utilizzare la tecnica “a bagnomaria”. Se invece vogliamo velocizzare i tempi, usiamo il microonde. A questo punto, riprendiamo le nostre palline al cocco e passiamole velocemente nel cioccolato fuso. Possiamo aiutarci con delle posate oppure con uno stecco da spiedino. Sistemiamole nuovamente sul vassoio e rimettiamo ancora il tutto nel congelatore. A questo punto, i dolcetti dovranno restare nel freezer per almeno 10 o 15 minuti. Questo, infatti, è il tempo necessario affinché si rassodino alla perfezione.

Versione ancora più veloce

Nel caso di un ospite improvviso, possiamo preparare questi dolcetti ancora più rapidamente. Al posto di ricoprirli col cioccolato fuso, grattugiamo il cioccolato in scaglie ed incorporiamolo direttamente nell’impasto. Per finire, passiamo le palline di cocco e cioccolato nella polvere di cacao. Ed ecco qui un dessert pronto in 5 minuti, perfetto per chi ha poco tempo. Un dolce davvero poco impegnativo, sotto tutti i punti di vista. Un bocconcino o due rappresentano una piccola coccola da sgranocchiare al posto di una caramella o da gustare insieme al caffè.

