La voglia di vacanze si fa sempre più sentire. Quest’anno più che mai, i problemi economici pesano molto sul bilancio delle famiglie italiane. Nonostante ciò, però, alle vacanze davvero in pochi rinunciano. Per fortuna, per andare in ferie non c’è bisogno di spendere un capitale. Sappiamo bene tutti che, sia in Italia che all’estero, ci sono località modaiole dove i prezzi schizzano alle stelle. Pensiamo ad esempio a Capri, Portofino, Mykonos e Santorini. Giusto per ricordare alcune mete molto rinomate. Tuttavia, per godersi delle vacanze rilassanti con la propria famiglia e ritemprarsi dopo un anno di lavoro, non occorre recarsi nelle località frequentate dai vip.

Ci sono tante mete molto attraenti ad un prezzo accessibile. Inoltre, per trovare spiagge e mare caraibici non è neppure necessario volare dall’altra parte del Mondo. Moltissime località di mare italiane non hanno nulla da invidiare ai paradisi tropicali. Lo stesso vale per altre zone che distano anche poche ore di volo dall’Italia. Nelle prossime righe andremo a suggerire una meta paradisiaca dove poter soggiornare con poco.

Sembrerà di essere alle Bahamas in questa località low cost dalle acque trasparenti e le lunghe distese di sabbia bianca

Voliamo in Egitto e, per la precisione, a Marsa Matrouh. Siamo sulla costa Nord dell’Egitto. Marsa Matrouh, infatti, si affaccia sul Mar Mediterraneo. Qui, quindi, non si trova la barriera corallina tipica del Mar Rosso. Nonostante ciò, le spiagge sono spettacolari: lunghissime e ricoperte da una sabbia bianca finissima. Il mare è altrettanto splendido. Limpido e cristallino, le sue acque virano dal verde al blu intenso. All’ora del tramonto, i suoi colori assumono incredibili sfumature viola. Fare il bagno qui è piacevole e adatto anche ai bambini. Il fondale, infatti, è sabbioso e digradante. Per tutti questi motivi, soggiornando a Marsa Matrouh sembrerà di essere alle Bahamas. Eppure, ci troviamo ad appena 3 ore e mezza di volo da Milano.

Oltre al mare, Marsa Matrouh offre anche tanta storia

Un soggiorno a Marsa Matrouh è l’occasione ideale anche per visitare posti come:

l’Oasi di Siwa, nel bel mezzo del deserto, dove conoscere più da vicino l’affascinante cultura berbera;

la Fortezza di Shali: nucleo originario di un insediamento berbero edificato con sale e fango, che domina dall’alto l’intera oasi di Siwa;

l’Oracolo di Amon, uno dei più famosi oracoli del Mondo antico;

Alessandria d’Egitto, la seconda città più grande del Paese, nota per la celebre Biblioteca.

Com’è facile intuire, Marsa Matrouh ha davvero molto da offrire. E tutto ciò a costi veramente accattivanti. I più famosi tour operator propongono pacchetti settimanali comprensivi di volo a/r, servizio all inclusive e assicurazione, a partire da 800 euro circa.

