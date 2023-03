Uova, meglio l’albume o il tuorlo? Ci hai mai pensato? Quale è più digeribile? Ecco tutto quello che devi sapere

Le uova sono, senza dubbio, alimenti molto usati in cucina. Li usi, infatti, per preparare frittate, omelette, per lucidare una torta salata in finale oppure per preparare torte deliziose. Come ben sai, un uovo, tolto il guscio, è composto fondamentalmente da due parti, entrambe commestibili. Quella trasparente di contorno, che è l’albume, e quella giallo-rossastra centrale, il consistente tuorlo. Forse non sai che queste due aree hanno valori nutrizionali differenti e che l’una potrebbe essere più indicata al consumo dell’altra.

Il contenuto nutrizionale di tuorli e albumi

Le uova sono considerate alimenti nutrienti ma a cui fare attenzione per il contenuto di colesterolo. Facciamo chiarezza su questo punto separando le entità che compongono l’alimento, ossia il tuorlo e l’albume. Queste due parti hanno caratteristiche nutrizionali differenti. Il tuorlo è sicuramente la parte più nutriente dell’uovo perché in esso risiedono praticamente tutti i micronutrienti. In un tuorlo d’uovo sono infatti presenti vitamine A e del gruppo B, il ferro, la riboflavina, l’acido folico, il fosforo e il selenio. E’ inoltre presente la luteina, sostanza importante per il cervello e per gli occhi. Il tuorlo contiene, però, il temuto colesterolo.

L’albume è, invece, costituito da un 10% di proteine e da un 90% di acqua. Grassi e colesterolo sono totalmente assenti ma, a parte le proteine, anche le altre sostanze nutritive. Consumare il solo albume potrebbe essere ideale per chi cerca opzioni proteiche o per chi soffre di colecisti, calcolosi e ipercolesterolemia. Chi invece ha bisogno di un contenuto nutrizionale completo potrebbe beneficiare del consumo dell’uovo intero, sempre però con moderazione.

Uova, meglio il tuorlo o l’albume? Il più digeribile ti stupirà!

Parlando in termini di digeribilità c’è una differenza tra l’albume e il tuorlo? Sì e scoprire quale sia il più digeribile ti sorprenderà. Potrebbe venire da pensare all’albume data la sua leggerezza, eppure non è così. Il più digeribile è il tuorlo crudo, che bilancia il profilo amminoacido dell’albume rendendo un uovo perfettamente assimilabile dall’organismo. Tuorlo crudo e albume appena coagulato rappresentano il massimo della digeribilità. Certo, consumare un tuorlo crudo potrebbe comportare dei rischi per la salute, come un’intossicazione da salmonella.

Per cui, l’ideale per il consumo di un uovo digeribile è una breve cottura di 5 minuti dell’uovo con guscio in acqua bollente. Dunque, uova, meglio l’albume o il tuorlo? Certamente l’inserimento dell’uovo intero o dell’albume nella dieta deve essere concordato con il proprio medico. Sulla base delle proprie condizioni di salute ed esigenze

nutrizionali.