Risparmiare acqua e detersivo quando laviamo i pavimenti? Ecco i segreti che nessuno ci dice e i trucchi che funzionano davvero

La situazione economica è sempre più difficile e risparmiare è davvero fondamentale. Pochi ci pensano ma una delle operazioni più soggette a spese e sprechi sono le pulizie di casa. Dopo aver letto le prossime righe, però, non sarà più così. Stiamo infatti per scoprire tutti i trucchetti per risparmiare acqua e detersivo quando puliamo i pavimenti.

Moltissime famiglie si ritrovano in questi giorni alle prese con bollette sempre più salate e difficili da pagare. Il costo dell’energia è alle stelle, le tasse non sembrano diminuire e i prezzi dei carburanti restano altissimi. Risparmiare è diventato quasi obbligatorio per la sopravvivenza. E se per la benzina abbiamo a disposizione alcune app davvero utilissime, che fare per la bolletta dell’acqua e per la spesa? Oggi scopriremo proprio questo e capiremo come risparmiare acqua e detersivo quando laviamo i pavimenti. I segreti e i trucchetti che stiamo per svelare funzionano davvero.

Sprechiamo meno acqua con il secchio e gli stracci giusti

Uno degli aspetti a cui pochi prestano attenzione quando puliscono i pavimenti è il secchio dell’acqua. Passare lo straccio e risciacquarlo a ogni passata è uno spreco enorme. Sia di acqua che di detersivo. Il problema è facilmente risolvibile con poco più di 10 euro di spesa. Proviamo ad acquistare un secchio con centrifuga. Ci permetterà di strizzare il mocio senza perdere una goccia d’acqua.

Un’alternativa furba sono le salviette lava-pavimenti. Sono già inumidite e disinfettate e non richiedono acqua aggiuntiva. Non sono la soluzione più economica nell’immediato ma sul lungo periodo potrebbero farci risparmiare un bel gruzzolo.

I migliori detersivi per risparmiare sulla spesa

Risparmiare acqua non è l’unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione quando puliamo i pavimenti. L’altro spreco da ridurre è quello di detergenti e detersivi. Per farlo ci basterà acquistare detergenti concentrati rigorosamente bio. Stiamo parlando di prodotti senza sostanze nocive e pensati appositamente per essere diluiti in minime quantità d’acqua.

L’altra scelta per risparmiare è quella di prepararsi il detersivo in casa. Alcool, acido citrico, aceto e Sapone di Marsiglia sono ottime basi per preparare detergenti fai da te. L’unica cosa a cui dovremo fare attenzione è il materiale del pavimento. Ma con una semplicissima ricerca online troveremo in pochi secondi il prodotto giusto.

Risparmiare acqua e detersivo quando laviamo i pavimenti: ecco i trucchetti geniali

Abbiamo scoperto come ridurre il consumo di acqua per i pavimenti e i prodotti migliori per la pulizia. Ma ci sono anche dei trucchi per risparmiare tempo, acqua e fatica. Il primo è quello di utilizzare la tecnica del movimento a S. Il secondo è quello di organizzare bene le pulizie dei pavimenti. Proviamo a togliere tutti gli oggetti nelle stanze per poi spolverare mobili e tavoli. Con la stanza libera impiegheremo la metà del tempo e useremo sicuramente meno acqua.

Fondamentale anche la pianificazione. Fissiamo uno o due giorni alla settimana per le pulizie di più stanze e usiamo la stessa acqua per tutte. È il modo più semplice e immediato per ridurre gli sprechi.