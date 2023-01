Meglio il forno o la friggitrice ad aria? Incredibile in quale puoi cuocere una torta al latte caldo

Per le tue esigenze alimentari e domestiche è meglio la cottura di cibi al forno o in una più moderna friggitrice ad aria? Decidi in base alle caratteristiche dell’uno o dell’altro elettrodomestico e scopri una ricetta speciale.

Il forno è uno degli elettrodomestici più importanti e presenti in cucina. Permette la cottura del cibo in modo più leggero rispetto a fritture in padella ed evita la dispersione di nutrienti rispetto alla bollitura. Al forno possiamo preparare il pollo con le patate oppure una torta. I tempi moderni hanno voluto, però, la comparsa in cucina di un piccolo elettrodomestico di nuova generazione. Si tratta della friggitrice ad aria, amata da molti ma verso cui, forse, c’è ancora diffidenza. Dato il nome, si pensa sia indicata solo per le fritture. In realtà, la friggitrice ad aria può fare tutto quello che fa un forno. Come scegliere il più adatto alle tue esigenze? Leggi subito i nostri consigli.

Meglio il forno o la friggitrice ad aria?

La friggitrice ad aria permette una cucina salutare, poiché evita l’uso dell’olio. I tempi di cottura sono poi, in genere, molto rapidi mentre usando il forno si allungano. Le friggitrici ad aria sono di dimensioni ridotte e maneggevoli mentre un forno è, invece ingombrante e la sua posizione è fissa o a incasso. Entrambi permettono la cottura di vari alimenti ma il forno è più capiente, mentre la friggitrice ha un cassetto e poco spazio. Quest’ultima però, presenta una cottura del cibo perfetta, con pietanze croccanti fuori e morbide dentro. Una friggitrice ad aria costa poi molto meno di un forno. I prezzi partono dalle 39 euro a salire mentre per un forno il prezzo minimo di aggira sulle 150 euro. Dunque, meglio il forno o la friggitrice ad aria?

Quale scegliere

La scelta tra i due strumenti dipende dalle tue esigenze personali e famigliari. Se cerchi una cottura del cibo altamente salutare puoi optare per la friggitrice ad aria ma se in famiglia siete tanti è meglio il forno. La friggitrice occupa poco spazio, è facile da pulire, è veloce, ha consumi ridotti rispetto al forno e costa meno. Ma il forno ti assicura più capienza, una cottura altresì salutare e la possibilità di cuocere pizze, pane e dolci voluminosi. Non pensare, però, che con la friggitrice puoi fare poco.

Torta al latte caldo in friggitrice ad aria

Sembra incredibile eppure anche con la friggitrice ad aria puoi cuocere una torta, come quella al latte caldo. Ti basterà montare 3 uova in una ciotola con 150 g di zucchero, aggiungere 180 g di farina 00 e un po’ di sale. Dovrai amalgamare il tutto quindi tenere da parte e scaldare 100 g di latte in un pentolino. Lo aggiungerai nella ciotola insieme a una bustina di lievito per dolci. Verserai quindi il preparato in uno stampo imburrato apposito per dolci per la friggitrice. Dovrai quindi impostare una cottura di mezz’ora a 160 gradi e la torta sarà pronta.