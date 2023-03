Il settore tecnologico regge all’ondata di vendite ed è ancora il migliore da inizio anno

In una settimana che ha visto il Ftse Mib perdere i 6,5%, il settore tecnologico regge all’ondata di vendite perdendo lo 1,34%. È ancora il migliore da inizio anno con un rialzo di oltre il 30% a fronte di un indice italiano che guadagna solo il 7%. La forza dei tecnologici è supportata anche dall’ottima performance del NASDAQ che con un rialzo di oltre l’11% è il migliore indice mondiale da inizio anno. Ma se il settore tecnologico regge all’ondata di vendite, come si sta comportando il principale indice del settore? Analizziamo, quindi, la situazione e le prospettive di medio/lungo termine per il titolo STMicroelectronics. Della situazione di breve ci siamo occupati in un precedente articolo.

Gli scenario di medio/lungo periodo per il titolo STMicroelectronics

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 17 marzo a quota 45,445 euro, in rialzo dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere chiuso al rialzo le prime cinque settimane dell’anno arrivando a guadagnare oltre il 30%, è iniziata una fase laterale che ha visto le quotazioni muoversi all’interno del trading range 44,516 € – 46,524 €. Sono ormai già sette settimane che le quotazioni si muovono all’interno di questo intervallo. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo l’obiettivo più probabile potrebbe collocarsi in area 50 €, mentre al ribasso in area 41 €.

I punti di forza e di debolezza

Punti forti

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati.

L’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.

La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.

Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.

Negli ultimi 4 mesi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo sia le stime sul fatturato che sugli utili della società. Conseguentemente, gli hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.

Storicamente, il gruppo ha raggiunti risultati superiori alle aspettative.

Punti deboli