Incredibile fare questo a tavola, ti aiuta a perdere peso e risparmiare sulla spesa e sulle bollette

Ti sembrerà assurdo ma impostare in un certo modo la tua dieta, oltre ad aiutarti a dimagrire e a smaltire quello che hai accumulato durante le feste, può farti persino risparmiare sui costi del gas. Scopri subito di cosa stiamo parlando.

In questo periodo potresti avere due principali problemi: il tuo peso in salita e il tuo conto corrente in discesa. Senti ancora gli effetti delle sostanziose mangiate delle feste di Natale, Capodanno ed Epifania e fai fatica a tornare al tuo peso forma. Al contempo, hai in più la preoccupazione degli aumenti del gas sulla bolletta. E dei costi dei prodotti al supermercato, che sembrano arrivare alle stelle. Ebbene, sedendoti a tavola e impostando il tuo menù in un modo preciso, puoi risolvere sia l’uno che l’altro guaio. È assurdo ma è così! Ecco di che cosa si tratta.

Incredibile fare questo a tavola

Andiamo in ordine: vuoi dimagrire? Certamente devi puntare tutto su un’alimentazione sana. Il tuo menù dovrebbe prevalentemente puntare su carni bianche, pesce azzurro, cereali, legumi ma, soprattutto, abbondare di frutta e verdura di stagione. Focalizziamoci sugli ultimi cibi citati: frutta, legumi, verdura, fanno certamente parte dell’alimentazione tipica della dieta mediterranea. Ma anche di quella vegetariana. Devi sapere che se scegli 2 volte la settimana di mangiare vegetariano a tavola, non solo puoi favorire la tua perdita di peso. Diminuendo il consumo di pesce e carne, infatti, riduci anche il costo della spesa alimentare settimanale e quello dell’energia.

Non sprecherai quindi il gas per cucinare. Questo perché non si pone o si riduce la durata della cottura degli alimenti. Optare per due giorni settimanali a menù vegetariano completo può quindi aiutare molto sia il tuo peso che le tue tasche. Ma come fare concretamente?

Esempio di menù

Vuoi seguire il nostro consiglio per dimagrire risparmiando? Ecco 1 esempio di menù vegetariano per 2 giorni a settimana. Puoi iniziare il mercoledì, con una colazione con succo d’arancia fuori frigo con fette biscottate integrali. Su queste spalmerai un cucchiaio di marmellata di arance e concluderai poi con una mela. A pranzo puoi preparare della pasta integrale con pesto, hamburger di ceci e insalata. A cena puoi cuocere 2 uova sode e accompagnarle con pane e verdure grigliate.

Il venerdì puoi fare colazione con un caffè, biscotti integrali e un frullato di banana, mentre a pranzo puoi scegliere una poke ricca di verdure miste. A cena puoi optare per un piatto di seitan con patate e pane di segale. Incredibile fare questo a tavola, perdi peso e anche i costi di spesa e gas si riducono!