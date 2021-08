Non sono solo Olimpiadi ed Europei di calcio a renderci orgogliosi di essere italiani. Certo, stiamo tutti seguendo con trepidazione le vicende sportive degli azzurri di ogni disciplina, ma la scienza medica è un altro dei nostri cavalli di battaglia. Basta vedere quanto sono ricercati all’estero i nostri “cervelli” e proprio uno studio tutto italiano svela come combattere efficacemente l’invecchiamento della mente a tavola. Merito del Cnr e del Ibcc, l’Istituto di biochimica e biologia cellulare, che hanno individuato i segreti per stimolare la riproduzione delle cellule cerebrali. Vediamo assieme questo studio davvero interessante.

Intestino e cervello in collegamento continuo

Ormai, scienza e medicina concordano sul fatto che tra intestino e cervello ci sia, appunto, un legamento costante e biunivoco. Come se questi due organi fondamentali del nostro corpo fossero continuamente in collegamento tramite telefono. Mantenere in salute l’intestino come sottolineiamo sempre anche nei nostri articoli non significa quindi solo stare bene a livello digestivo.

Ma prevenire infezioni, virus e malattie di questa parte nel nostro organismo significa tutelare anche il cervello. Così come un semplicissimo dolore al torace che può essere l’anticamera addirittura di 8 terribili malattie, non dimentichiamoci del nostro stomaco. Entriamo subito nel merito dello studio.

Uno studio tutto italiano svela come combattere efficacemente l’invecchiamento della mente a tavola

Il merito è dei probiotici, quei batteri sani presenti nella flora intestinale e che possiamo trovare nel latte e nello yogurt. Non per niente la parola stessa probiotico, che in greco significa “a favore della vita”. Secondo i ricercatori italiani mantenere la flora intestinale attiva e sana permette di elevare tutto il sistema immunitario. E proprio questi batteri secondo gli studi più recenti contribuiscono a rallentare l’invecchiamento di tutto il nostro organismo, cervello compreso. Ecco perché assumere kefir e kiwi assieme a colazione ad esempio è già un’azione perfetta con cui partire di primo mattino. Ma non dimentichiamo nemmeno i crauti, il lievito madre, il tempeh e il tè komboucha.

