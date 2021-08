Lo strudel di solito è preparato con le mele ed è un dolce tipico del Trentino. La versione salata è preparata in tanti modi, ma con mortadella e mozzarella è una scelta golosa che accontenta grandi e piccini. Infatti, in pochi sanno che lo strudel salato è una vera bontà e si prepara in 15 minuti. Inoltre, vicino allo strudel salato si possono preparare anche delle “palline di patate e acciughe saporite e gustose”. Preparare lo strudel salato è molto semplice e anche gli ingredienti lo sono. Ecco cosa serve per preparare lo strudel mortadella e mozzarella per quattro persone:

una confezione di pasta sfoglia già pronta di forma rettangolare;

350 grammi di mozzarella per pizza;

250 grammi di mortadella;

un tuorlo d’uovo;

burro per ungere.

Pochi sanno che lo strudel salato è una vera bontà e si prepara in 15 minuti

La preparazione è semplice e nel caso non si vuole usare la mozzarella per pizza, si può usare anche quella normale. Però, bisogna prima strizzarla bene in modo che perda il latte.

Poi, tagliare a fettine la mozzarella e a striscioline la mortadella. Srotolare la pasta sfoglia e stenderla leggermente con un matterello senza toglierla dalla carta che l’avvolge. Distribuire metà delle fettine di mozzarella su uno dei lati lunghi della pasta e lasciare libero un bordo di 20 cm ai lati.

Disporre la mortadella sopra alla mozzarella e poi, sopra la mortadella la restante mozzarella. Ripiegare sul ripieno i due lembi laterali di pasta e arrotolarla, fino a formare uno strudel. Poi, trasferire delicatamente lo strudel in una teglia bordi larghi precedentemente imburrata.

Infine, diluire il tuorlo con un cucchiaio di acqua e spennellare lo strudel. Poi, cuocere in forno a 200 gradi per circa 35/40 minuti. La superficie dello strudel deve diventare dorata. Tagliare a fette e servire caldo.

Per ottenere una superficie dello strudel dorata e lucida, invece del tuorlo diluito in acqua è possibile spennellare il burro fuso.

