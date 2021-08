I medici ci ricordano sempre che, soprattutto a una certa età, se sentiamo un dolore al torace non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo. Che sia più o meno intenso, ma soprattutto se è vicino al cuore, contattiamo immediatamente il dottore. Parliamo di un semplicissimo dolore al torace che può essere l’anticamera addirittura di 8 terribili malattie. Alcune gravi, altre meno, altre un po’ meno preoccupanti ma da non sottovalutare mai. E non facciamo mai l’errore di pensare che il dolore al torace sia sintomatico di qualcosa che sta per accadere solo agli uomini. Sono infatti sempre di più secondo le statistiche gli avvenimenti cardiaci che colpiscono anche le donne nascendo proprio da un dolore al torace.

Un improvviso dolore al torace non è per forza riconducibile al cuore, ma come vedremo anche ad altri accadimenti:

una malattia dall’apparato respiratorio;

un’embolia polmonare;

uno stato d’ansia prolungato;

il reflusso gastroesofageo.

Questi sono i quattro casi più comuni di dolore toracico che la medicina riconosce come non riconducibili al cuore. In ogni caso come possiamo ben vedere richiedono tutti un immediato consulto medico.

Quando invece è proprio colpa del cuore

Nel caso in cui invece il dolore si colleghi proprio al cuore, e saranno gli esami a dircelo, le cause potrebbero essere riconducibili a:

infarto;

pericardite, ossia un’infiammazione della membrana esterna che circonda il cuore;

prolasso della valvola mitrale, ossia una chiusura della valvola cardiaca;

attività extrasistolica, con dei battiti cardiaci prematuri e irregolari.

Quando potremmo accorgerci che si tratta di un vero e proprio infarto

Nella maggior parte dei casi però il classico dolore toracico è riconducibile proprio all’infarto. In questi casi molto spesso il dolore parte dalla zona sinistra del torace o dalla bocca dello stomaco. A questo punto lo sentiremo espandersi al braccio sinistro, alle spalle e anche alla mandibola.

Un piccolo trucco dell’esperienza medica per capire se si tratta realmente di infarto è quello di chiedere alla persona colpita dove senta dolore. Se la risposta avverrà con un dito che indica il cuore del dolore, solitamente non c’è da preoccuparsi. Ma se invece si utilizza la mano aperta e la si punta proprio al petto, ecco allora che il problema potrebbe essere proprio cardiaco.

