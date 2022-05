Con l’arrivo del caldo e della bella stagione non si vede l’ora di uscire. Soprattutto il weekend quando la famiglia si riunisce. Dopo il freddo che ci ha costretti in casa è il momento di prendere un po’ di sole. Chi ha bambini, in particolare, desidera portarli in luoghi che possono stimolare la loro immaginazione. Metterli a contatto con la natura dopo tanti mesi in città. Fortunatamente, in Italia siamo ricchi di giardini e parchi naturali colorati, ma non sempre emozionanti.

La Toscana, invece, ci offre una meta particolare ed esoterica, che sicuramente saprà suscitare meraviglia anche nei più piccoli.

Uno strano e colorato giardino in Toscana adatto anche ai bambini per un weekend alternativo da trascorrere con la famiglia

Il Giardino dei Tarocchi a Capalbio, in provincia di Grosseto, è una magica avventura. Il parco è stato creato nel 1996 dalla visionaria artista Niki de Saint Phalle. Il giardino è situato a Garavicchio e comprende circa 2 ettari di terra. Questa immensa opera artistica ha richiesto 17 anni di lavoro.

All’interno si possono trovare 22 statue, che arrivano ad essere alte anche 15 metri. Purtroppo una delle statue presenti all’interno non è stata completata, poiché la creatrice è scomparsa prematuramente a causa della malattia. Queste figure sono ispirata degli arcani maggiori dei tarocchi. Costruite in cemento, acciaio e vetro queste sculture sono un tripudio di colori. La sua particolarità è anche data dalla mancanza di una visita guidata. Infatti, sotto indicazione dell’artista stessa, i visitatori del parco devono dare la propria interpretazione a ciò che vedono.

Qui i bambini possono correre ed esplorare le varie mistiche figure, integrate perfettamente con la natura. Uno strano e colorato giardino in Toscana. Per visitare l’intero parco possono volerci due o tre ore, soprattutto se si vuole apprezzare con minuzia le opere. Il Giardino dei Tarocchi è aperto dal 1° aprile fino alla metà di ottobre, quando chiude per la stagione invernale. Per i bambini fino ai 7 anni l’ingresso è gratuito, mentre gli studenti hanno una riduzione di prezzo.

Come arrivare al Giardino

In auto da Roma è possibile prendere l’autostrada A12 in direzione Civitavecchia. Se si arriva da Firenze è possibile prendere l’autostrada Firenze-Siena in direzione Roma. Uscita dall’autostrada si prende la SS1. Il parco dispone di parcheggio gratuito.

C’è anche una stazione ferroviaria a circa 10 km dal giardino, ma non c’è servizio navetta ed è quindi necessario contattare un taxi per raggiungere il giardino.

