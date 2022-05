Il freddo sembra ormai diventato un brutto ricordo spazzato via dalle tiepide e soleggiate giornate primaverili. Andando avanti, le temperature saliranno sempre più e diverrà sempre più impellente la necessità di fuggire dall’afa cittadina. Come meta dei nostri viaggi ricercheremo dunque piccoli paesi, come un borgo che si specchia sul mare. O, ancora, zone naturali come un lago poco distante da Napoli.

Tante sono le possibilità che ci offre la nostra bella Penisola e, il più delle volte, possiamo anche conciliare più interessi insieme. Non siamo infatti per forza costretti a scegliere tra natura e cultura, perché molto spesso sarà possibile godere di entrambe.

Spettacolo della natura

Oltre al mare cristallino e a un parco naturale, in questa zona del sud Italia che andremo a vedere troviamo anche altro. Stiamo parlando di Vernole, paese nel cuore del Salento in provincia di Lecce. Una terra, alla cui menzione, è inevitabile pensare a una vacanza marittima.

In effetti, a Vernole si trova la bellissima spiaggia Le Cesine dotata di un mare limpido e di un fondale che degrada man mano. Confinante con la spiaggia, però, è anche una nota e omonima riserva naturale e oasi WWF. Si tratta del maestoso parco Le Cesine, caratterizzato dalla compresenza di boschi e paludi. Un paesaggio estremamente variegato e che di conseguenza ospita davvero tante specie di animali. Si va da diversi tipi uccelli a coloratissime farfalle. Presenti anche rettili e anfibi, nonché mammiferi, tra i quali i lupi.

Oltre al mare cristallino e a un parco naturale mozzafiato questo paese italiano cela un piccolo borgo dove tornare indietro nel tempo

Vernole, oltre alle bellezze naturalistiche, cela anche una frazione che è davvero una perla preziosa. Si tratta di un piccolo borgo che si chiama Acaya. La caratteristica di Acaya è aver mantenuto integralmente il proprio sistema di fortificazione del XVI secolo. Un aspetto che rende questa frazione davvero un incanto e che ci trasporta lontano nel tempo.

Ad arricchire ulteriormente questa atmosfera magica, la presenza della Porta Terra, antico ingresso del paese. Sembrerà di varcare un suggestivo passaggio che ci porterà a spasso in un altro secolo. A colpirci sarà poi il castello, integrato nelle mura fortificate del borgo e circondato dal tradizionale fossato. Insomma, Acaya sarebbe l’ambientazione perfetta per ogni fiaba dotata di lieto fine.

Vernole, quindi, con la sua variegata offerta, potrebbe essere davvero la meta ideale per i nostri viaggi, perché ingloba attrattive diverse che accordano tutti.

