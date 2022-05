Rischia fino a 3.200 euro di multa e l’arresto di sei mesi chi viola questa norma del Codice della Strada anche senza guidare un auto e potrebbero essere in tanti a farlo senza saperlo 

Con questo periodo di crisi che non vuole saperne di passare, i soldi scarseggiano. Bisogna far bene le proprie valutazioni per evitare di trovarsi scoperti per acquisti importanti. Sperando di scongiurare eventuali imprevisti che potrebbero mandare all’aria i nostri budget.

Ad esempio, facciamo di tutto per limitare le ormai esorbitanti e imprevedibili bollette. E che dire del prendere una multa inaspettata. In Italia, si calcola che le multe valgano, ogni anno, circa 3 miliardi di euro di incasso. A dimostrazione di quanto gli italiani, senza volerlo, infrangano la legge. Il problema è che arrivano, via posta, delle vere salassate, essendo, spesso, elevate.

Attenzione, perché rischiamo davvero grosso se ci fermano in questa situazione

Infatti, rischia fino a 3.200 euro di multa e l’arresto chi viene fermato in queste condizioni. Perché, a volte, commettiamo delle trasgressioni senza saperlo. Eppure, la legge e la relativa ignoranza non scusano e perdonano.

Sappiamo, bene o male, tutti che guidare l’auto in stato di ebbrezza è vietato. Il Codice della Strada, da questo punto di vista, è giustamente molto preciso. Se risultiamo positivi all’alcol test, infatti, avremo delle conseguenze, anche penali.

In pratica, se dovessero fermarci, dovremmo sottoporci a questa famosa prova. Questo per misurare quanto alcol è contenuto nell’aria espirata. Lo ripeteranno due volte effettuando, a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro. Con che conseguenze?

Se verremo sorpresi alla guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l avremo una determinata multa. Ovvero, ammenda da 500 a 2.000 euro e sospensione patente da 3 a 6 mesi.

Se, invece, l’esito è di un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, saranno diverse le conseguenze. Ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.

Rischia fino a 3.200 euro di multa e l’arresto di sei mesi chi viola questa norma del Codice della Strada anche senza guidare un auto e potrebbero essere in tanti a farlo senza saperlo

Sopra a 1,5 g/l, si va con un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi ad un anno, sospensione patente da 1 a 2 anni. Ma anche sequestro del veicolo.

La cosa, però, che non tutti sanno, è che questa norma non riguarda solo chi va in macchina. Il Codice della Strada, infatti, sanziona chi viene sorpreso alla guida in stato di ebbrezza indipendentemente dal tipo di mezzo usato. In pratica, non solo in auto, ma anche moto, motorino e pure in bicicletta.

In sostanza, se dovessimo salire in bici ubriachi, rischieremmo le stesse sanzioni, arresto compreso, di chi guida la macchina. L’unica differenza è che non ci toglierebbero la patente e i punti. La Cassazione è già intervenuta in casi simili, sancendo questo principio. Quindi, facciamo attenzione anche quando siamo in bicicletta a non violare questa importante norma.

Lettura consigliata

Brutte notizie per chi ha la pensione INPS accreditata sul conto corrente ma anche chi ha lo stipendio dovrebbe preoccuparsi di questa situazione