Ancora nessun programma per Pasqua? Ne abbiamo uno, ma tutt’ora senza prenotazioni? Anche se non siamo riusciti in tempo ad approfittare delle periodiche promozioni di Italo Treno, c’è ancora una possibilità di risparmio notevole. Viene da Trenitalia e porta più nomi, tanti quante sono le promozioni disponibili per visitare l’Italia intera a prezzi stracciati.

Dai 3 ai 5 giorni viaggiando illimitatamente

Ancor più vantaggiosi delle offerte sui singoli biglietti sono i pacchetti di viaggio. Sono rivolti sia a chi ha vuole visitare più città durante queste vacanze, sia a chi vuole percorrere lunghe tratte all’andata e al ritorno.

Fra le opportunità di risparmio presenti c’è “ITALIA IN TOUR”. Si tratta di un pacchetto dai 3 ai 5 giorni consecutivi per viaggiare illimitatamente per le bellezze del nostro Paese. Non importa la destinazione scelta, né tantomeno le ore di viaggio. L’unico vincolo è che l’esperienza avvenga su treni regionali, regionali veloci e metropolitani. È possibile acquistare la promo sia online, dalla piattaforma ufficiale, che alle biglietterie.

“ITALIA IN TOUR 3”, per salire a bordo dei treni illimitatamente e per 3 giorni consecutivi, ha il costo di 29 euro nella formula Adulti. Per passeggeri dai 4 ai 12 anni si applica un prezzo ridotto, del costo di 15 euro. Il pacchetto da 5 giorni costa poco più, 49 euro per gli adulti e 25 euro per i bambini.

Ecco i super sconti di Trenitalia per scoprire le meraviglie del nostro Paese a prezzi imbattibili

A chi passerà le vacanze di Pasqua in coppia, Trenitalia offre la promozione Me&You. Sconti fino al 50% per viaggiare in prima e seconda classe sui treni Intercity e in ambiente Standard, Premium e Business sulle Frecce. Il biglietto in promozione potrà essere acquistato fino alle ore 24 del giorno prima della partenza.

“Viaggia con me” è la promo rivolta ai già possessori di un abbonamento regionale di Trenitalia. Permette di viaggiare in 2 con un solo biglietto su tutti i treni regionali e in qualunque giorno della settimana.

Infine, gli studenti possessori della omonoma carta potranno approfittare di uno sconto del 20% con l’offerta “IO STUDIO – MIUR”. Quest’ultima è valida sia sulle Frecce che sui treni Intercity ed acquistabile esclusivamente dal sito web.

Ecco, dunque, i super sconti di Trenitalia per tutti viaggiatori.

