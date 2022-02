Ideale per tutta la famiglia, questo parco naturale con animali provenienti da tutto il Mondo e con una tigre stupefacente

Abbiamo sempre affermato di come in Italia ci siano paesaggi e luoghi unici al Mondo. Città meravigliose, mare e montagne da sogno, antichi borghi e costruzioni avveniristiche. Tuttavia, sappiamo perfettamente che il nostro non è territorio, per esempio, dove poter incontrare diverse specie animali, che per caratteristiche e peculiarità, ben difficilmente potrebbero vivere qui. A meno che non si crei loro un habitat simile a quello in cui sono nate. Il posto che andremo a descrivere oggi ha fatto esattamente questo.

Il parco delle Cornelle si trova alle porte di Bergamo, più precisamente a Valbrembo. È un giardino zoologico nel quale è possibile vivere una giornata fantastica, circondati da una natura totalmente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Qui, vivono alcune specie di animali che possiamo ritrovare solo in specifici territori del Pianeta. Si potrebbe definirlo uno zoo, ma, visitandolo, ci si accorge che è qualcosa di più.

Gli ambienti, infatti, sono stati perfettamente ricostruiti e si può davvero passare dal deserto alla savana, in pochissimi minuti. Ben 88 elefanti sono presenti nell’area a loro dedicata. Un’oasi chiamata Pinnawala, nella quale, nel corso del tempo, sono nati tantissimi esemplari di questo fantastico animale. Oggi siamo arrivati a questo numero, ma si pensa possa crescere ancora.

Dagli immensi elefanti ai piccoli rettili il passo è davvero breve. Qui è possibile incontrare anche una rarità come l’iguana rinoceronte. In un rettilario costruito a opera d’arte per riprodurre fedelmente, in teca, le condizioni ambientali in cui questi magnifici esemplari vivono. Non solo loro, ma anche la vegetazione che li circonda.

Si passa poi all’oasi dei ghepardi, in cui è possibile guardare l’animale più veloce del Mondo. Le loro movenze feline, la capacità di raggiungere i 100 chilometri orari in corsa, il fascino dei loro occhi. Tutto quello che possiamo vedere nei documentari televisivi, alle Cornelle possiamo ammirarlo a pochissimi metri.

Parlavamo di Savana in precedenza e allora proviamo a descriverla. Ben 40 persone tra progettisti, botanici e scenografi sono stati coinvolti in questo progetto. Il risultato è davvero eccezionale, con giraffe, zebre e antilopi che si muovono in questi spazi come fossero davvero a casa loro.

L’animale, però, più incredibile che si può trovare qui è un altro. Stiamo parlando della tigre bianca del Bangala. Un affascinante felino, purtroppo in via d’estinzione in natura, con solo 4500 esemplari in giro per il Mondo, gran parte dei quali vive in cattività. Qui, vicino Bergamo, è possibile trovarla, ammirandone tutta la sua bellezza e la particolarità del suo mantello bianco.

Ideale per tutta la famiglia, questo parco naturale situato in Lombardia, nel quale sono stati ricostruiti ambienti di luoghi davvero agli antipodi. Per salvaguardare alcune specie, per consentire loro di crescere e svilupparsi al meglio lontano dai pericoli della natura. Oltre che per farli conoscere ai tanti visitatori che arrivano qui per vivere una giornata diversa, in un contesto davvero unico.