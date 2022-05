Vivere una condizione di disabilità non è semplice e se aggiungiamo anche le difficoltà economiche che si incontrano tutto diventa ancora più pesante. Per questo il nostro ordinamento prevede diverse misure per sostenere chi è in difficoltà. Come la possibilità di fruire dei benefici della Legge 104 in presenza di determinate condizioni di salute, nonché di ottenere un assegno d’invalidità mensile. Inoltre qualora il soggetto non sia in grado di provvedere autonomamente a sé stesso o di deambulare senza l’assistenza di qualcuno, può ottenere l’assegno d’accompagnamento.

Tuttavia queste forme di supporto economico talvolta non sono sufficienti a coprire tutte le spese necessarie per l’assistenza. Per questo il nostro sistema tributario consente notevoli vantaggi e benefici per chi è in condizioni di invalidità, nonché per i familiari che talvolta si caricano delle spese. Ad esempio con invalidità e Legge 104 oltre all’esenzione dal bollo i familiari possono ottenere circa 400 euro di rimborso. Ovvero per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza o per le badanti dei familiari a carico non autosufficienti. Il rimborso si calcolerà sull’ammontare di spesa non superiore ad euro 2.100 ma soltanto qualora il reddito annuo non superi 40.000 euro. Peraltro oltre a questi benefici il legislatore offre la possibilità di ottenere molte altre agevolazioni e benefici anche gratuitamente.

Con invalidità e Legge 104 oltre a quasi 400 euro di rimborso arrivano gratuitamente aiuti per vivere meglio a chi presenta questa documentazione

Tuttavia non tutti conoscono i propri diritti e tutte le prestazioni che possono ottenersi gratuitamente per migliorare la qualità della vita ai soggetti disabili. Infatti il Servizio Sanitario Nazionale assegna gratuitamente ausili sanitari a chi ne ha bisogno evitando così delle spese che possono essere anche piuttosto corpose. Tra questi, oltre al letto ortopedico rientrano i deambulatori o girelli, ausili che servono per facilitare le attività quotidiane e migliorare la qualità della vita. Il loro prezzo può variare in base alle caratteristiche che si richiedono. Ad esempio esistono pieghevoli, a 2 o 4 ruote, ascellari, con diversi accessori.

Le persone con invalidità certificata possono farne richiesta e ottenerlo gratuitamente dall’ASL. In particolare per prima cosa sarà necessaria la prescrizione di un medico specialista appartenente al SSN. Nonché chiedere al proprio medico la prescrizione di una visita geriatrica o fisiatrica per valutare l’esigenza dell’ausilio. La richiesta andrà inoltrata all’ASL che provvederà a mandare un medico specialista al domicilio dell’interessato per la visita e redigere la prescrizione. Una volta ottenuto il deambulatore o girello dall’ASL, questo rimane di proprietà dell’ASL e andrà riconsegnato quando non sarà più necessario per il beneficiario. Se invece si intende acquistarlo, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di fruire dell’IVA agevolata al 4% e dell’esenzione IRPEF del 19%.

