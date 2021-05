Di tiramisù nella nostra rubrica di cucina ne abbiamo parlato tantissime volte. Cliccando qui è possibile trovare deliziose ricette e varianti di questa meravigliosa ricetta.

Ma oggi vogliamo proporre uno squisito tiramisù estivo così gustoso e leggero che farà impazzire proprio tutti, con un ingrediente segreto da leccarsi i baffi.

Le origini

Il tiramisù è un dolce tipico italiano e le sue origini più precisamente sono attribuite al Friuli Venezia Giulia e al Veneto.

Un dolce semplice ma dal gusto unico. Pochi sono gli ingredienti protagonisti di questa delizia, i savoiardi, ossia il biscotto per eccellenza per la preparazione della ricetta, il mascarpone, in alcuni casi la panna, cacao, uova, zucchero e scaglie di cioccolato.

Ne esistono però tantissime varianti come ad esempio quella che andiamo a proporre oggi. Una variante leggera adatta soprattutto al periodo estivo, per un fine pranzo o merenda salutare e gustosa, ma anche come prima colazione.

Fettamisù

Ricetta monoporzione:

4 fette biscottate o 4 wasa

150 g di yogurt greco 0%;

4 fragole;

latte di mandorla o acqua;

caffè (facoltativo);

cioccolato fondente q.b.;

cacao amaro q.b.;

stevia o eritritolo 1 cucchiaino.

Procedimento

Bagnare le fette biscottate nel latte di mandorla o nell’acqua, se si preferisce aggiungere il caffè amaro. Riporre la prima fetta su un piattino da dessert. Intanto in una ciotola miscelare lo yogurt con la stevia o altro dolcificante. Riporre un primo strato di yogurt sulla fetta nel piattino. Aggiungere uno strato di fragole tagliato a rondelle e delle scaglie di cioccolato fondente. Procedere nello stesso modo per tutte le fette biscottate. In superficie riporre le fragole e cospargere la superficie con del cioccolato fondente fuso ed una spolverata di cacao. Lasciare in frigo per un paio d’ore o tutta la notte. E il dessert è pronto per essere mangiato.

Ed ecco svelata la ricetta di uno squisito tiramisù estivo così gustoso e leggero che farà impazzire proprio tutti, con un ingrediente segreto da leccarsi i baffi.