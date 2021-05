La pasta. Il simbolo più vero e profondo delle nostre cucine, della nostra storia gastronomica e delle nostre domeniche in famiglia. Infatti, pare proprio che non ci sia un pranzo della domenica tutti insieme senza almeno una tipologia di pasta.

In estate vince l’insalata di pasta, in autunno e primavera la pastasciutta classica. In inverno, naturalmente le lasagne che Bologna ha creato con tanta grazia e maestria. Noi di ProiezionidiBorsa, oltre ad essere convintamente italiani, seguiamo naturalmente questa realità di fatto.

E, in un articolo passato, ci siamo proposti di risolvere un problema comune a moltissime famiglie italiane. Ovvero, come far bollire più velocemente l’acqua della pasta e non commettere errori in quella preparazione. Oggi, però, vorremmo concentrarci su di un’altra tipologia di ricette, che è comunissima in tutta la Penisola.

Parliamo della pasta al forno, da non confondere assolutamente con le lasagne come si fa spesso nel Nord Italia. Ecco il madornale errore che rovina per sempre la nostra pasta al forno siciliana o no.

I grassi

Di solito, la pasta al forno è quel piatto che cuciniamo per non buttare la pasta in eccesso. La scelta è senza ombra di dubbio ecologica e nobile, ma necessita di un qualche accorgimento. Infatti, non possiamo tirar fuori dal frigo la pasta, mettere un po’ d’olio e infornare. Il risultato sarebbe devastante: la pasta al forno diventerebbe, infatti, eccessivamente secca e stopposa.

Dobbiamo sapere che la pasta al forno è un piatto di cui non vorremmo mai conoscere le calorie. Se ci vogliamo mettere a dieta, non dobbiamo assolutamente preparare la pasta al forno. Difatti, per poterla godere al meglio, dobbiamo necessariamente abbondare con qualche grasso.

Il consiglio che Noi di ProiezionidiBorsa ci sentiamo di dare al Lettore è il seguente. Prendiamo la nostra besciamella preferita, o meglio ancora ce la prepariamo. In seguito, prima di infornare la pasta la versiamo abbondantemente al di sopra e via, la magia si compie. Ecco il madornale errore che rovina per sempre la nostra pasta al forno siciliana o no.