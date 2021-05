È arrivata la bella stagione e le nostre case si stanno riempiendo di vasetti di menta. Con la menta possiamo creare fantastiche bevande, condire i nostri piatti e realizzare dolci squisiti. Ma noi di ProiezionidiBorsa abbiamo scoperto un’altra cosa sorprendente sulla menta. Sembra incredibile ma tutti stanno iniziando a utilizzare questa pianta per risolvere per sempre il problema dei capelli rovinati.

Perché usare la menta piperita sui capelli

La menta ha qualità astringenti che permettono di regolare la produzione di sebo. Per questo motivo può aiutarci se abbiamo capelli grassi o rovinati dai troppi lavaggi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma non solo. Questa pianta miracolosa può rivelarsi fondamentale in questo periodo per mettere al riparo la nostra chioma dagli effetti dei raggi solari. Applichiamo qualche goccia di olio di menta piperita prima di andare in spiaggia e salveremo i nostri capelli.

Grazie alle sue proprietà antisettiche la menta combatte anche la proliferazione dei microorganismi sul cuoio capelluto e crea un ambiente ideale per la ricrescita dei capelli.

Sembra incredibile ma tutti stanno iniziando a utilizzare questa pianta per risolvere per sempre il problema dei capelli rovinati: tre modi per sfruttare la menta

Con l’olio di menta piperita possiamo risolvere due problemi: quello della forfora e quello della secchezza dei capelli. Applichiamo qualche goccia d’olio sul cuoio capelluto e massaggiamo delicatamente. Facciamo agire qualche minuto e risciacquiamo. Utilizziamo questo procedimento almeno due volte a settimana e il gioco è fatto.

Se invece vogliamo stimolare la ricrescita dei capelli, possiamo creare un fantastico infuso. Prendiamo due tazze di acqua calda e mettiamo due foglie di menta fresca e un cucchiaio di menta essiccata. Aspettiamo che si raffreddi e filtriamo il composto.

A questo punto applichiamo sul cuoio capelluto e lasciamo agire trenta minuti prima di lavare con uno shampoo neutro. Con quattro applicazioni a settimana vedremo i nostri capelli ricrescere sani e forti.

Se “Sembra incredibile ma tutti stanno iniziando a utilizzare questa pianta per risolvere per sempre il problema dei capelli rovinati” è stato utile consigliamo anche “Nessuno sa che possiamo dire addio a vesciche e cattivo odore ai piedi grazie a questa spezia che tutti abbiamo in casa”.