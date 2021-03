Il dolce più amato da grandi e piccini, nato per soddisfare i palati, anche quelli più poveri. Infatti la sua origine risale alla necessità di creare una colazione economica, ma molto golosa.

È un dolce al cucchiaio costituito da strati di savoiardi, biscotti piemontesi, inzuppati nel caffè e sommersi da strati di crema al mascarpone.

Ecco una ricetta furba per un tiramisù che permette di rimanere in forma

Quella che proponiamo oggi è una ricetta di tiramisù che è proprio adatta a soddisfare i palati di tutti per la sua bontà, ma che tiene conto anche delle esigenze nutrizionali di chi segue un regime alimentare più restrittivo. Ha un basso contenuto di grassi e di carboidrati, ma non per questo manca di gusto. Dunque il consiglio è quello di provare per credere.

Ricetta del tiramisù proteico

Ingredienti per 6 porzioni:

250 gr di ricotta;

100 ml di albume;

1 yogurt bianco o alla vaniglia;

3 cucchiai di caffè;

3 pacchi di Pavesini;

gocce di cioccolata q.b.;

cacao amaro q.b.;

sale, un pizzico.

Procedimento

In una terrina montare a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale. In un’altra terrina amalgamare la ricotta, lo yogurt e i 3 cucchiai di caffè (amaro per chi, altrimenti leggermente zuccherato). Unire la crema di ricotta e yogurt con l’albume e mescolare con movimenti dal basso verso l’alto per evitare che si smonti.

Scegliere il contenitore dove comporre il tiramisù. Fare un primo strato sul fondo con po’ di crema. Formare poi uno strato di biscotti senza bagnarli e versare un ulteriore strato di crema. Aggiungere il cacao e le gocce di cioccolato. Creare con questo stesso meccanismo 3 strati, interponendo biscotti e crema. Infine riporlo in frigo per almeno 6 ore prima di servirlo.

Curiosità

Ogni porzione non supera le 140 kcal.

Tutti gli ingredienti prima di essere utilizzati devono essere ben freddi.

Il dolce è ottimo anche se servito al bicchiere.

