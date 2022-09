Le tradizioni culinarie in tutto il mondo si arricchiscono quando s’incontrano tra di loro. Così capita anche per la cucina italiana quando si affaccia alla ricerca di nuovi spunti. Vediamo allora come preparare degli spaghetti, secondo una tradizione orientale.

L’Italia è già un Paese abbastanza vario nel modo di cucinare che cambia da Regione a Regione. Anche se è un Paese in cui si mangia maggiormente la pasta, tuttavia si coltiva anche molto riso. Quest’ultimo si presta a diversi tipi di preparazione, come anche quella del riso al tonno. Abbinato con i giusti ingredienti diventa un piatto delizioso. Anche uno squisito piatto vegetariano con spaghetti di pasta integrale, se volessimo sostituire il riso.

Perché mangiare vegetariano

La ricetta che presentiamo è un tipico piatto vegetariano. Ci si potrebbe chiedere perché vale la pena mangiare vegetariano. Oggi molti sono quelli che seguono la linea di non mangiare carne o almeno non spesso. La carne contiene colesterolo, ciò che invece non è presente negli ortaggi e nelle verdure. Ci sarebbe perciò già un aspetto salutistico nello scegliere un tipo di alimentazione vegetariana. Inoltre sembra che le preparazioni a base di verdure siano più facili da digerire, rispetto a quelle in cui è presente carne.

Perché mangiare pasta integrale

I nostri spaghetti prevedono anche l’utilizzo di pasta integrale. Non tutti la mangiano, preferendo quella fatta con la farina bianca. Quest’ultima tuttavia è raffinata, un processo che elimina la crusca non molte proprietà nutritive. La pasta integrale invece aggiunge anche molta fibra, utile per favorire il transito intestinale. Inoltre è più ricca di elementi nutritivi buoni in generale per la salute.

Uno squisito piatto vegetariano con spaghetti di pasta integrale e verdure

Per la nostra ricetta possiamo utilizzare sia gli spaghetti di grano duro, quelli integrali, o anche gli spaghetti di riso o di soia.

Procuriamoci allora una cipolla media, un peperone medio, 100 g di zucchine e 3 carote medie. Dopo averle lavate le tagliamo tutte a listarelle sottili. Intanto, prepariamo anche la pasta che metteremo sul fuoco.

È il momento di saltare in padella le verdure. Prendiamo un wok e aggiungiamo un filo di olio EVO. Facciamo soffriggere la cipolla e una volta pronta, aggiungiamo il resto delle verdure. Lasciamo saltare qualche minuto salando a piacere.

Non ci resta che scolare gli spaghetti al denti e aggiungerli al wok, dove saltarli insieme alle verdure. Facciamo insaporire e alla fine possiamo aggiungere un cucchiaio di olio vegetale, come quello di sesamo, per dare più brillantezza al piatto. Con gli spaghetti di soia o di riso, si combina bene anche della salsa di soia.

Non ci resta che servire questo piatto semplice e salutare.

