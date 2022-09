Il biscotto farcito ricorda l’infanzia. Ci riporta indietro nel tempo, ai momenti in cui nelle dispense venivano conservati con cura questi scrigni sani e pieni di sapore.

Solitamente compriamo biscotti confezionati che ci ricordano sapori dell’infanzia ma restiamo quasi sempre delusi.

Non è così difficile preparare in casa ciò che vorremmo gustare.

Basta acquistare pochi ingredienti e mettere il cuore in quello che si fa. Il risultato sarà strabiliante e diventerà un’abitudine produrli in casa, proprio come si faceva una volta. I biscotti più buoni del Mondo sono quelli che appagano il palato e richiamano ricordi quasi dimenticati.

Come farcire i biscotti di pasta frolla ripieni

La pasta frolla fatta in casa ha un sapore pieno ed una consistenza friabile, perfetta per preparare biscotti farciti.

Abbiamo bisogno di:

1 uovo intero;

100 g di zucchero semolato;

120 g di burro;

20 ml di latte;

vaniglia;

300 g di farina 00;

6 g di lievito per dolci.

Sbattiamo l’uovo con lo zucchero e la vaniglia. Aggiungiamo il burro ammorbidito ed il latte. Una volta incorporati questi ingredienti, potremo aggiungere la farina ed il lievito ed impastare con le mani velocemente fino ad ottenere una palla omogenea di frolla. Avvolgeremo nella pellicola e lasceremo riposare in frigo per circa un’ora.

Il ripieno ideale per l’autunno è la marmellata di fichi. È dolce e avvolgente, ideale per degli scrigni di frolla. In alternativa si può utilizzare la marmellata di albicocche che abbiamo preparato durante l’estate, oppure la crema di nocciole piuttosto che una marmellata di amarene.

Un’ottima idea è quella di farcire questa frolla con della crema pasticcera e un’amarena. Così potremo creare degli ottimi dolcetti da servire a fine pasto o per un caffè o un tè con le amiche. In questo caso si dovrebbero consumare entro un paio di giorni e la crema dovrebbe essere densa, così da non inumidire troppo la pasta.

Riempire e infornare

Dopo il riposo, dobbiamo dividere l’impasto in due parti. Ed ecco come farcire i biscotti di settembre. Stenderemo la frolla creando due rettangoli con circa mezzo centimetro di spessore. Posizioneremo la marmellata di fichi in ciuffetti equidistanti lungo un lato del rettangolo. Ripieghiamo poi la pasta sul lato con la marmellata, creando una forma lunga da dividere in tanti biscotti. Dovremo fare attenzione a sigillare bene i bordi dei biscotti, per evitare che durante la cottura fuoriesca il ripieno. Dovremo cuocerli in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Controlliamo comunque la cottura, per evitare che si scuriscano troppo.

Possiamo spolverizzarli con zucchero a velo al momento di servirli. Il contrasto tra la friabilità della pasta ed il cuore morbido conquisterà tutti.

