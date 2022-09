Arriva l’autunno con il suo tempo che oscilla fra il caldo e il freddo. Non sempre si sa cosa cucinare in queste circostanze, se dei piatti leggeri oppure più calorici. Forse una via di mezzo sarebbe la strada migliore. Qualcosa che non è un piatto basico come l’insalata verde, ma nemmeno uno spezzatino con patate. Potremmo allora pensare di abbinare il riso al tonno.

I piatti del primo autunno

Le insalate nel periodo autunnale sembrano essere molto indicate, come anche nel periodo estivo. La differenza è che in estate si preferisce un semplice lattughino, con un po’ d’olio e aceto. In autunno invece si aumenta il carico nutritivo del piatto. In genere lo si fa, aggiungendo alla lattuga, dei pomodori. Si potrebbe aumentare l’apporto calorico con del formaggio tipo tofu. Per un apporto proteico sostenuto, potremmo pensare di arricchire la nostra insalata con dei semi misti. Alcuni di questi sono ricchi di grassi omega 3, utili perché potrebbe mantenere il colesterolo a norma.

Un’alternativa potrebbe essere un’insalata di polpo e radicchio. Un abbinamento che saprà appagare anche i palati più esigenti. Soprattutto se poi si è amanti dei sapori marini.

Come preparare il riso al tonno per un piatto gradito in autunno

Un piatto di primo autunno potrebbe interessare ancora il mare. Perché non preparare una squisita pietanza a base di riso e tonno. Ancor meglio se al posto del riso bianco brillato, potessimo preferire quello integrale. È molto più ricco di elementi preziosi, che vanno via con la decorticazione del riso. Vediamo la ricetta.

Ingredienti per 4 persone:

350 g di riso integrale;

100 g circa di tonno sott’olio;

½ cipolla;

1 litro di brodo vegetale;

1 spicchio d’aglio;

1 mazzetto di prezzemolo;

3 cucchiai di olio Extra Vergine di Oliva.

Preparazione

Vediamo allora come preparare il riso al tonno per un piatto da leccarsi i baffi. Tritiamo finemente la cipolla e la mettiamo in una teglia con dell’olio a soffriggere. Ora versiamo il riso, dopo averlo accuratamente lavato. Cominciamo a tirarlo con il brodo vegetale, poco per volta. È importante che il brodo non sia freddo, ma sia bollente. Questo perché le temperature di cottura devono essere simili. Per cuocere il riso integrale ci vorranno circa 40 minuti.

Intanto scoliamo il tonno in scatola dall’olio e spezzettiamolo nel caso dei filetti. Scaldiamo intanto l’olio in una padella insieme allo spicchio d’aglio. Aggiungiamo il tonno e lasciamo insaporire per un paio di minuti. A questo punto spegniamo la fiamma e aggiungiamo il prezzemolo tritato fine. Aggiungiamo anche il sale e togliamo l’aglio dalla padella.

Prendiamo la pentola col riso dal fuoco e aggiungiamo ad esso il tonno. Lasciamo mantecare un po’ e serviamo in tavola questa leccornia.

