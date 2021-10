Gli antipasti sono delle portate irrinunciabili per un pasto completo da offrire agli ospiti. Portano allegria in tavola, sono sempre gustosi e riescono a soddisfare i gusti di tutti i commensali. Chi, però, è alle prese con i fornelli sa bene quanto tempo occorra per la preparazione di ogni singola portata.

Per stupire gli ospiti e non affannarsi tanto esistono delle soluzioni di grande effetto che richiedono tempi di preparazione davvero ridotti. Per esaltare la tradizione autunnale, vediamo allora uno sfizioso antipasto veloce e facile da preparare con soli 3 ingredienti davvero economici.

Come risolvere un pranzo o una cena in poco tempo e con pochissimi ingredienti

Quando si deve preparare una cena dell’ultimo minuto non è detto che si abbiano in casa molti ingredienti a disposizione. In un articolo precedente abbiamo, ad esempio, mostrato quante soluzioni creative si possono realizzare con tonno, uova e zucchine. In questi casi, la parola d’ordine è ottimizzare i tempi e gli alimenti a disposizione.

Di ricette a prova di orologio ce ne sono tante e variano dal dolce al salato. Un esempio lo abbiamo illustrato per la panna da cucina aromatizzata da fare in casa in soli 3 minuti.

Nel caso degli antipasti, una soluzione davvero chic e rapida, proviene da uno degli ingredienti più amati durante la stagione autunnale, ossia la zucca.

Uno sfizioso antipasto veloce e facile da preparare con soli 3 ingredienti davvero economici

La zucca è uno degli alimenti che spesso si trova sulle tavole di molte famiglie. Essa deve la sua tipica colorazione alla presenza di carotenoidi, sostanze importanti per la salute. Chi pensa che questo ortaggio sia esclusivamente adatto ai risotti o alle zuppe, forse non sa che si presta molto bene anche negli antipasti. Un esempio è la zucca marinata. Per realizzare questo semplice e gustoso piatto occorrono i seguenti ingredienti per 4 persone:

400 grammi di zucca;

succo di 2 limoni grandi;

1 rametto di menta fresca;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe;

aglio (facoltativo).

Per prima cosa occorre lavare, sbucciare ed eliminare i semi dalla zucca avendo cura di tagliare delle fette molto sottili. Chi ha una affettatrice in casa può aiutarsi con questo strumento per realizzare dei veli. Adagiare la zucca a fette all’interno di un contenitore sufficientemente capiente e distribuirle in maniera omogenea. Versare il succo di limone precedentemente spremuto, le foglie di menta sminuzzate, sale, pepe, olio ed eventuali pezzi di aglio.

È importante assicurarsi che tutte le fette siano sufficientemente ricoperte dal succo di limone di modo che si possano marinare. A questo punto, chiudere il contenitore e riporlo in frigo per almeno un paio di ore. Al momento del pasto, sistemare le fette su un piatto di portata e versare su un filo d’olio e adagiare qualche fogliolina di menta per decorare.

