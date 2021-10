Secondo le statistiche sono tra i prodotti cosmetici più comprati. Eppure nascondono molte più insidie di quello che si pensa a partire dal modo in cui agiscono contro sudore e cattivo odore. Quindi prima di comprare un deodorante è meglio avere le idee chiare per fare l’acquisto migliore per le nostre esigenze. Ecco perché occorre tenere gli occhi aperti sui deodoranti, 2 cose da sapere prima di comprarli e 4 consigli per l’uso.

Non tutti sanno che ne esistono di due tipi

Tutti sanno qual è la funzione primaria di un deodorante. Chi mette un deodorante ha come obiettivo di prevenire, ridurre o mascherare la sudorazione e quindi di eliminare i cattivi odori. Sudare è un’azione di difesa del nostro organismo. Tutto il nostro corpo ha le ghiandole sudoripare (eccrine), ma sono soprattutto quelle poste sotto le ascelle che emanano cattivi odori. Sotto le ascelle si trovano delle ghiandole particolari che rilasciano un sudore molto apprezzato dai batteri. Questi sono i veri responsabili del cattivo odore perché assorbono il sudore e rilasciano sostanze che emanano il cattivo odore.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo fenomeno produce il cattivo odore sotto le ascelle e i deodoranti si pongono l’obiettivo di combattere questo fenomeno. Ma non tutti sanno che i deodoranti non agiscono nella stessa maniera, eliminano il cattivo odore in due diversi modi. Da una parte ci sono i prodotti antitraspiranti che combattono il sudore provocando l’occlusione dei pori da cui esce il cattivo odore. Poi ci sono i deodoranti classici, che coprono gli odori con varie profumazioni.

Occhi aperti sui deodoranti, 2 cose da sapere prima di comprarli e 4 consigli per l’uso

L’azione di questi due tipi di deodoranti è chiaramente diversa, se i primi tentano di bloccare il cattivo odore, i secondi cercano di mascherarlo. I deodoranti antitraspiranti utilizzano i sali di alluminio per evitare che il cattivo odore esca dai pori della pelle. I secondi invece sono ricchi di alcol e profumazioni varie per coprire il cattivo odore emanato dalle ascelle. In comune i due tipi di deodorante hanno alcune sostanze antibatteriche che bloccano l’azione degli enzimi che provocano la sudorazione. Inoltre, hanno anche alcune sostanze che hanno il compito di tamponare o assorbire il sudore, come i derivati dello zinco.

Quale scegliere tra i due deodoranti? Meglio fare delle prove e concentrarsi su quelli che secondo noi hanno l’effetto migliore. Anche le modalità d’uso hanno la loro importanza e possono aumentare l’efficacia del deodorante. Prima di tutto il deodorante deve essere applicato sulla pelle lavata, eliminando prima i precedenti odori e residui presenti sulla pelle.

Se ci si depila meglio usare il deodorante dopo almeno un giorno da questa operazione. Tra l’altro la depilazione aiuta a una più veloce evaporazione del sudore, riducendo quindi la possibilità della formazione di cattivi odori.

Meglio non usare i deodoranti sui bambini. Un ragazzo dovrebbe iniziare ad usare il deodorante dopo 12-14 anni. Indicativamente non prima dell’adolescenza.

La scelta tra antitraspirante e deodorante che compre gli odori varia a seconda dell’attività. Se si fanno attività sportive, in cui si suda molto, meglio il secondo. Per l’attività quotidiana di tutti i giorni un antitraspirante può essere la scelta migliore.

Approfondimento

Pelle liscia e abbronzata con questi alleati ricchi di vitamine, antiossidanti e omega 3