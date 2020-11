I pranzi o le cene all’ultimo minuto possono rivelarsi un ostacolo per chi non ha provveduto a fare la spesa per tempo. Ci si deve accontentare degli ingredienti che si ha a disposizione in casa e creare qualcosa si ugualmente appetibile. Tuttavia, è possibile portare in tavola delle delizie anche con quello che c’è nella dispensa. Per fare un figurone con 3 semplicissimi antipasti veloci bastano 3 ingredienti che tutti hanno in casa. Vediamo quali sono e come si preparano con l’aiuto dei Tecnici di ProiezionidiBorsa.

Quali sono gli ingredienti da usare

I tre ingredienti che è possibile utilizzare per la preparazione di questi gustosissimi antipasti sono: uova, tonno e zucchine. Si tratta di prodotti che quasi sempre si trovano nelle cucine di molte famiglie e che tornano utili in situazioni di emergenza.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Barchette leggere al forno

La prima ricetta che è possibile preparare con i 3 ingredienti che abbiamo elencato sono le barchette di zucchine al tonno e uova. Si tratta di una ricetta molto semplice che richiede poco tempo per la preparazione. Sarà sufficiente scavare le zucchine dall’interno e riempirle dell’amalgama di uova, tonno del pan grattato e capperi per chi li gradisce. Prendendo 4 zucchine, sarò sufficiente utilizzare una scatoletta di tonno e un uovo per il ripieno. Cuocere in forno a 180° per circa 40 minuti e l’antipasto sarà pronto. Si tratta di un piatto semplicissimo e allo stesso tempo molto scenico da portare in tavola.

Simpatici involtini croccanti

Per fare un figurone con 3 semplicissimi antipasti veloci bastano 3 ingredienti che tutti hanno in casa. Il secondo antipasto prevede la realizzazione degli involtini di zucchine al tonno. Anche in questo caso la semplicità della preparazione si accompagna ad una portata deliziosa e bella da vedere a tavola. Per realizzare gli involtini si dovrà anzitutto tagliare a fettine 3 zucchine e a cubetti un’altra. In una ciotola mescolare la zucchina cubetti precedentemente cotta in padella con un filo d’olio. Successivamente aggiungere un uovo, del prezzemolo, il tonno, del parmigiano e dei pezzettini di scamorza. Tale impasto servirà per il ripieno degli involtini. Una volta che questi sono pronti, è possibile cospargerli con del pangrattato e cuocere in formo a 200° per 15 minuti circa.

Polpettine al forno su letto di songino

Un’altra semplice ricetta da preparare al forno consiste nella realizzazione delle polpette con zucchine e tonno. Agli ingredienti che abbiamo elencato prima circa la preparazione del ripieno, si deve aggiungere in questo caso anche del pane ammollato. Mescolando tutti gli ingredienti in una ciotola è possibile creare delle polpette da sistemare sulla leccarda. Quando tutto sarà pronto, informare per 15 minuti a 180°. Servire su un letto di songino per creare un contrasto particolare cromatico. Come abbiamo visto, per fare un figurone con 3 semplicissimi antipasti veloci bastano 3 ingredienti che tutti hanno in casa. Si tratta di ricette molto semplici che nella più parte dei casi accontentano tutta la famiglia.

Approfondimento

Come fare con un solo uovo e senza burro una deliziosa torta di mele