La panna da cucina fatta in casa rappresenta un’ottima alleata per ricette dell’ultimo minuto anche quando non si hanno delle riserve in dispensa. Oggi vedremo una ricetta semplicissima per realizzare questa irresistibile salsa di condimento che piace a grandi e piccini. Ecco come fare in casa la panna aromatizzata da cucina in soli 3 minuti.

Ingredienti e dosi per la preparazione

Per realizzare una gustosa panna da cucina in casa bastano davvero pochissimi ingredienti e una manciata di minuti. Le dosi che proponiamo di seguito sono adatte a 4-5 persone, pertanto ciascuno potrà regolare le quantità che desidera in base al numero di commensali. Per realizzare la panna in casa è utile anzitutto munirsi di un frullatore ad immersione e di un contenitore stretto e alto di modo da facilitare la preparazione. Quelli che solitamente sono in dotazione con il minipimer sono perfetti. Per quanto riguarda gli ingredienti, occorre procurarsi:

150 ml di latte intero molto freddo;

200 grammi di olio di semi (meglio se di arachidi);

erbe aromatiche a scelta in polvere o spezie;

1 pizzico di sale per insaporire.

Come fare in casa la panna aromatizzata da cucina in soli 3 minuti

Per prima cosa immergere il latte nel contenitore per il minipimer e aggiungere un pizzico di sale a proprio gradimento. A questo punto iniziare a frullare il latte fino a quando non inizierà a formarsi una leggera schiuma. Da questo momento aggiungere l’olio a filo continuando a frullare.

Basterà una manciata di minuti e il composto diventerà ben denso e cremoso. Da qui si potranno aggiungere alla crema le piante aromatiche o le spezie selezionate per ottenere una panna fatta in casa aromatizzata. Una valida alternativa per aromatizzare la panna da cucina potrebbe consistere nell’aggiunta di qualche oliva nera, funghi porcini essiccati oppure del salmone affumicato. Se si desidera ottenere un composto ancora più compatto, sarà sufficiente continuare a frullare ancora più a lungo. Quando la panna sarà pronta, attendere una mezz’ora circa affinché si rassodi e prenda il sapore degli aromi aggiunti. In soli 3 minuti si avrà una panna da cucina pronta per realizzare centinaia di ricette gustosissime.

