Una sana alimentazione prevede che si inserisca nella propria dieta circa 3-4 volte a settimana. Le proprietà dei diversi prodotti ittici sono particolarmente apprezzate in campo nutrizionale, ma non sono uguali per tutte le varietà di pesce presenti in commercio. Ecco perché è utile conoscerle per scegliere in maniera più consapevole quello che si desidera mettere nel piatto. Vediamo di seguito quali sono i 3 pesci facili da digerire con poche calorie e ricchi di proteine buone.

I grassi buoni

Chi ha problemi di digestione o, più semplicemente, desidera non appesantirsi eccessivamente durante i pasti, potrebbe scegliere alcuni pesci molto leggeri senza rinunciare al gusto. La quantità di lipidi presenti nei pesci cambia in maniera piuttosto evidente ed è utile sapere anche quali grassi è meglio prediligere. Si parla infatti di “grassi buoni” quando ci si riferisce ai livelli di omega 3 presenti in alcune tipologie di pesce. Un esempio lo abbiamo fornito nell’articolo “Il pesce da mangiare dopo i 40 anni per prevenire tumori, malattie cardiache e neurodegenerative”. Chi invece preferisce assumere questi importanti nutrienti da fonti di diversa natura, potrà sapere che esistono alcuni semi commestibili particolarmente ricchi. Ne abbiamo illustrato i dettagli nell’approfondimento “Una miniera di Omega-3 in questi semi per prevenire malattie cardiovascolari e neurodegenerative”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I 3 pesci facili da digerire con poche calorie e ricchi di proteine buone

Una alimentazione sana ed equilibrata prevede che il pesce ed altri prodotti ittici siano presenti sulle tavole delle famiglie. Il pesce è un’importante fonte di proteine, minerali e acidi grassi polinsaturi. Tra le varietà più magre e gustose che si possono trovare in commercio troviamo il merluzzo, il nasello e la triglia.

Il merluzzo è un pesce molto apprezzato anche per l’alimentazione dei bambini. Esso si distingue per un sapore delicato e per l’alta percentuale di proteine ad alto valore biologico. In 100 grammi di merluzzo si concentrano circa 85 kcal e circa 17 grammi di proteine. Il merluzzo è privo di carboidrati e si presta come alimento ideale per chi segue una dieta ipocalorica.

Altro pesce molto simile al merluzzo è il nasello che contiene circa 70 kcal in 100 grammi di prodotto. Il 96% circa delle calorie proviene dalle proteine presenti in questa tipologia di pesce ed il restante 4% proviene dai grassi. Il contenuto di colesterolo è piuttosto basso ed è quindi un pesce che ben si adatta a diete ipocaloriche e a basso contenuto di grassi.

Per finire, troviamo la triglia, un pesce molto utilizzato in cucina e davvero gustoso. La triglia apporta circa 120 kcal in 100 grammi di prodotto e contiene circa 16 grammi di proteine. Si tratta di un pesce che si trova facilmente nel Mediterraneo e quindi può considerarsi a chilometro zero.

Approfondimento

Pochi sanno che quest’unico alimento abbatte colesterolo, diabete e ripulisce le arterie velocemente