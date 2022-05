Uno dei Paesi più ricchi di storia, bellezze naturali, grandi città ma anche piccole località interessanti e tante opere d’arte è senza dubbio l’Italia. Senza percorrere grandi distanze si possono visitare dei posti suggestivi. Se desideriamo programmare un weekend nelle Marche, ad esempio, avremo tanti bei luoghi tra cui scegliere. Relax e storia ma anche buon cibo ci attendono in uno dei borghi più belli d’Italia a poca distanza da Ancona, Offagna. Questo è un borgo medievale tranquillo e ricco di attrattive, che ha ottenuto dal Touring Club la Bandiera Arancione per l’accoglienza e le sue eccellenze. Incamminandoci per i suoi vicoli possiamo ammirare piazze, palazzi e chiese. Quella di Santa Lucia risale al Trecento e ospita un crocifisso ligneo del Cinquecento e vari dipinti di pregio.

Cosa vedere

Se continuiamo a salire, il nostro sguardo sarà attratto senza dubbio dal castello, che sorge su una rocca tufacea. Risalente al XV secolo, la fortezza fu eretta a scopi difensivi per contrastare gli attacchi della vicina Osimo. Il castello ha merlature a coda di rondine e camminamenti. Il mastio è davvero imponente e da lì si può ammirare un panorama mozzafiato. All’interno si può visitare il Museo delle armi. Un altro museo degno di una visita è quello di scienze naturali, con reperti zoologici, botanici e minerali. Per chi è appassionato di storia c’è anche il Museo della Liberazione.

Uno dei borghi più belli d’Italia dove mangiare bene ha un castello medievale e si trova vicino a spiagge incantevoli

Tanti sono gli eventi per cui scegliere di passare qualche giorno ad Offagna:

il Buskers Festival si tiene di solito a giugno e vede il paese animarsi per le esibizioni di artisti di strada;

durante le feste medievali, in estate, il borgo si trasforma con taverne, mostre e spettacoli a tema medievale. Inoltre, i quattro rioni si sfidano con balestre, lancia, arco e altre armi antiche. È possibile ammirare le rievocazioni storiche in abiti magnifici;

a settembre, invece, c’è la Fiera del colombaccio, dedicata agli animali.

Offagna sorge vicino alla Riviera del Conero, dove è rilassante trascorrere dei bei momenti sdraiati su splendide spiagge. Tra tante citiamo quella di Porto Recanati o quella detta delle Due sorelle, per i due faraglioni che si stagliano nel mare.

Chi ama il buon cibo non può perdersi la crescia di Offagna. Si tratta di un impasto fatto con farina, strutto, olio d’oliva e sale dalla forma che ricorda la piadina. Si mangia ripiena di erbe di campo. Da gustare anche carni e salsicce, la porchetta e la coppa. Molto buono il Dolce della contesa ed eccellenti i vini locali.

Lettura consigliata

Ecco il borgo più bello d’Italia del 2022 col suo castello medievale e l’ottimo vino dove trascorrere una vacanza rilassante