Per diverse ragioni, quando si progetta una vacanza, la scelta può cadere su località italiane. Non sempre si dispone dei soldi occorrenti per andare all’estero, oppure si preferisce rimanere in Italia e scoprire ogni anno posti nuovi. In effetti, senza spostarsi troppo, si possono visitare luoghi incantevoli spendendo poco. C’è davvero di tutto e ogni Regione ha delle perle che il Mondo ci invidia. Da Nord a Sud ci sono tanti bei borghi da scoprire, ma anche città d’arte come Firenze o Roma, amate da italiani e stranieri. Le montagne e il mare sono altre mete che attirano chi vuole trascorrere un weekend o una lunga vacanza tra relax e buon cibo.

Un lido da scoprire in estate

Molte delle Regioni italiane si affacciano sul mare. Tra queste la Sicilia, meta di vari tipi di turismo. C’è chi la visita per i tesori archeologici, chi per il cibo tipico e chi è attratto dalla natura. Ogni città siciliana offre al visitatore tante perle da scoprire o da visitare più volte. Pensiamo a Palermo o Agrigento, ma anche ad alcuni borghi poco conosciuti.

Tra le belle località sul mare, da frequentare già dalla primavera, c’è Marina di Ragusa. Questa spiaggia Bandiera Blu 2022 è una tra le più accoglienti. Marina di Ragusa si trova poco distante da Ragusa Ibla, ricca di chiese barocche e dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 2002. Non molto distante c’è il Val di Noto, un altro sito UNESCO, con Scicli, Modica e altri bei luoghi d’interesse turistico.

A Marina di Ragusa ci sono alcuni stabilimenti balneari, ma tante sono le spiagge libere. Il mare è limpido e la sabbia fine e dorata che degrada nell’acqua è ideale anche per le famiglie con bambini. Sul lungomare si può passeggiare, andare in bicicletta e passare del tempo nei vari locali. Da vedere anche la Torre Cabrera, risalente al XVI secolo.

Questa spiaggia Bandiera Blu 2022 è vicino a località patrimonio UNESCO e a un castello assolutamente da visitare

Soggiornando a Marina di Ragusa si può raggiungere facilmente Punta Secca, la location della fiction Il commissario Montalbano. A Kamarina, invece, si potrebbe visitare il sito archeologico e il museo con molti reperti. Oltre a prendere il sole e tuffarsi in mare, quindi, la zona sud orientale della Sicilia, nei pressi di Ragusa, offre tante attrattive di diverso tipo. Ad esempio, aggiungiamo all’elenco il Castello di Donnafugata. In effetti, è un’antica dimora risalente all’Ottocento costruita sui resti di un antico castello. Lo stile è neogotico, i piani dell’edificio sono tre e contiene più di cento stanze. Molte sono visitabili e sono arredate come secoli fa.

Il Castello di Donnafugata si trova in un parco molto ampio con varie specie vegetali e anche un labirinto di pietra. In questi luoghi suggestivi sono state girate diverse scene di alcuni film, come I Viceré e Kaos.

Tante sono le località dove andare in vacanza in Sicilia e Marina di Ragusa e altre non deluderanno chi le sceglierà.

Approfondimento

Per un weekend in Sicilia questo posto vicino Palermo è imperdibile e ha affascinato Goethe, Dalì, Guttuso e alcuni registi italiani