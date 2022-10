Un’isola al caldo per una vacanza indimenticabile in autunno e inverno al mare

Pianificare un viaggio in estate è abbastanza semplice. In Italia possiamo goderci spiagge e mare in tantissime località lungo le coste. In alternativa montagne, laghi e borghi possono essere la meta ideale per rilassarci. Quando arriva l’autunno, oppure è già inverno, ci sono nel Mondo posti belli dove andare per stare al caldo. Prendiamo ad esempio la Martinica. Quest’isola fa parte dell’arcipelago delle Antille francesi, nei Caraibi.

Cosa vedere e cosa fare in Martinica

La Martinica è la scelta giusta se si amano il mare e la natura. Offre però tanto altro. Le spiagge al Nord sono di un colore particolare, sul grigio scuro. Nel Sud dell’isola troviamo invece spiagge dorate. Il mare è limpido e invita a tuffarsi e a nuotare. Gli appassionati di immersioni e surf troveranno i posti giusti per praticarli. Si possono anche fare meravigliosi giri in barca, magari restando piacevolmente sorpresi dall’avvistamento dei delfini. L’entroterra poi riserva altre attrazioni. Sono tanti i percorsi da fare in auto o a piedi. Lungo il tragitto possiamo imbatterci in campi di banane o canna da zucchero.

La Route de la Trace, strada nota anche con il nome N3, attraversa la foresta pluviale e raggiunge diversi posti interessanti. Tra questi c’è il Jardin de Balata, a circa 10 km dalla Capitale Fort de France. Quest’orto botanico privato è visitabile dalle 9 alle 18 pagando un biglietto d’ingresso. In poco più di un’ora si andrà alla scoperta di meravigliose specie vegetali come orchidee e altri fiori e molti alberi, rallegrati dal volo degli uccelli, tra cui il colibrì.

Un’isola al caldo per una vacanza in coppia o con amici

Tra i vari villaggi, sulle coste della Martinica c’è quello definito la Pompei delle Antille, Saint Pierre. Nel 1902, infatti, una violenta eruzione vulcanica distrusse la cittadina. In seguito fu ricostruita vicino al mare, divenendo una meta turistica per le spiagge scure, il mare azzurro e le case caratteristiche. Soggiornando in Martinica si potrebbe andare anche a Sainte Marie. Il villaggio si trova di fronte a un isolotto collegato alla terraferma da una striscia di sabbia detta Tombolo.

Oltre alla bellezza della località marina, la zona è da visitare anche per il rinomato rum e per conoscerne i metodi di produzione. Le distillerie, infatti, sono aperte ai turisti in alcuni periodi dell’anno. Da Sainte Marie, inoltre, si può raggiungere il Museo della banana, sito in un bellissimo parco. Durante la visita si apprenderanno la storia del frutto e i segreti della sua coltivazione.

Alcuni piatti tipici e come arrivare

La Martinica si rivela, quindi, un’isola al caldo per una vacanza speciale ai Caraibi. Non mancano i locali notturni dove divertirsi e ascoltare gruppi che suonano lo zouk, una musica tipica. Per quanto riguarda la cucina, si possono gustare piatti prevalentemente creoli. Uno è il poulet boucanè a base di pollo. Poi si servono anche zuppe di pesce, di crostacei e altre pietanze. Si usano molto le spezie e i frutti tropicali, come banana, cocco, ananas, avocado e maracuja.

Per raggiungere le Antille francesi ci sono voli che partono dovunque nel Mondo. Dall’Italia in genere bisogna fare uno scalo. La Martinica, inoltre, viene spesso inclusa nelle rotte delle navi da crociera. Per visitarla basterebbe la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto. La lingua parlata sull’isola è il francese.

Durante tutto l’anno i Caraibi godono di una temperatura calda o mite. Ci sono, però, mesi umidi e piovosi. La stagione alta va in genere da febbraio a maggio, ma anche a novembre o dicembre sembrerebbe godibilissima. Prima di prenotare volo e hotel sarebbe sempre consigliabile cercare informazioni più dettagliate presso gli uffici del turismo francesi.

