I mercati azionari internazionali stanno salendo del 20% dai minimi segnati nello scorso ottobre. Un movimento che è avvenuto per molti sulle attese di tagli dei tassi. Questi per il momento, sembrerebbero spostati in avanti nel tempo. Cosa sta facendo salire quindi i prezzi? Le risposte potrebbero essere molteplici, sia grafiche che legate ai fondamentali, ma oggi preferiamo dedicarci soltanto allo studio dei prezzi e ai calcoli di probabilità basati sullo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi. Anche stavolta è attesa una settimana al rialzo per i mercati.

Le probabilità

Oggi inizia l’ultima settimana del mese di febbraio, e solitamente in mesi rialzisti nella parte finale vengono segnati i massimi, in quelli ribassisti, vengono segnati i minimi Quindi, riteniamo che nei prossimi giorni, vedremo molto probabilmente i prezzi continuare a salire. Il 29 scadrà un ulteriore setup mensile calcolato con il nostro metodo proprietario.

I nostri calcoli a questo punto ci fanno ritenere probabile questos cenario:

il rialzo potrebbe continuare fino al 7 marzo. In questa data, dove scadrà un nostro setup annuale; si potrebbe formare il massimo anche del primo semestre, per vedere poi scendere i prezzi del 7/10% prima di nuove salite.

Vedremo poi in corso d’opera quello che fanno i prezzi.

Attesa una settimana al rialzo per i mercati

La scorsa settimana è stata di forte rialzo. La seduta di contrattazione del 22 febbraio dei listini azionari ha registrato i seguenti prezzi di chiusura:

Dax Future

17.460

Eurostoxx Future

4.884

Ftse Mib Future

32.772

S&P500

5.088,80.

Come regolarsi? Continueremo a farlo seguendo i semplici ma efficaci dettami dell’analisi tecnica classica, ovvero andremo a leggere sui grafici la tendenza con minimi e massimi crescenti e decrescenti.

Il trend di breve termine continuerà quindi a rimanere rialzista fino a quando si assisterà a chiusure giornaliere superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

17.055

Eurostoxx Future

4.755

Ftse Mib Future

31.000

S&P500

4.938.

La nostra tesi rimarrà comunque la seguente:

se anche questa settimana chiuderà al rialzo, le attese saranno che intorno al 7 marzo potrebbe formarsi un massimo rilevante.

Qualche consiglio per gli investitori:

l’impresa più ardua quando si investe sui mercati azionari è quella di centrare i minimi e i massimi. La probabilità è elevata che si pissa sbagliare. Il consiglio è sempre lo stesso: assecondare i prezzi e adeguarsi ad essi.

Da domani i nodi verranno al pettine e capiremo se il quadro appena indicato avrà ancora più probabilità di avverarsi.

Lettura consigliata

5 rischi che chi investe nei mercati deve affrontare secondo Pictet AM