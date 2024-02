Il secondo mese dell’anno si avvia alla chiusura con indicazioni interessanti. Infatti, il mese di febbraio dei mercati azionari americani si appresta chiudere con un pattern che non si vedeva da tre anni. Cosa è successo in quell’occasione?

Dopo un’esplosione che ha fatto registrare il più grande guadagno giornaliero nella storia di Wall Street, gli investitori sembrano prendere fiato. Nvidia ha visto un aumento di valore di circa 277 miliardi di dollari, portando la società vicina a una valutazione di mercato di 2.000 miliardi di dollari. Oltre alle ferventi attività nel settore dell’intelligenza artificiale, l’attenzione del mercato si sposta sui possibili tagli dei tassi d’interesse negli Stati Uniti. Anche se diversi funzionari della Federal Reserve hanno indicato l’arrivo di tali tagli, non c’è ancora un accordo su quando potrebbero verificarsi.

Il mese di febbraio dei mercati azionari americani si appresta chiudere con un pattern che non si vedeva da tre anni

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 23 febbraio a quota 39.131,54, in rialzo dello 0,16% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo del 1,30%.

Time frame settimanale

La tendenza in corso si conferma rialzista e il movimento sembra proseguire secondo lo scenario indicato in figura. Diventa, quindi, molto probabile non solo l’aggiornamento dei massimi storici, ma anche il raggiungimento dell’importante soglia psicologica in area 40.000.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 37.917 potrebbe favorire un’inversione ribassista.

Time frame mensile

A livello mensile il mese di febbraio potrebbe portare alla quarta mensilità consecutiva al rialzo. Un pattern del genere non si registrava dal 2021. In quell’occasione le quotazioni continuarono a salire per alcuni mesi registrando un rialzo di circa il 7% prima di invertire al ribasso. Un chiaro segnale in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura mensile inferiore a 35.819.

In caso contrario il rialzo potrebbe proseguire secondo lo scenario mostrato in figura.

