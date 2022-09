Dopo un anno lavorativo o di studio stressante si attende di solito l’estate per concederci dei giorni tranquilli e rigeneranti. Si possono preferire località sul mare oppure in montagna per trascorrere una settimana di svago. In alternativa ci sono le città d’arte, i borghi e tanti laghi in Italia per una vacanza rilassante. Trekking e passeggiate in Lombardia e in tante altre Regioni italiane attendono gli amanti della natura e dell’attività fisica. Se ci avanzano dei giorni liberi oppure preferiamo andare in giro in autunno, un’idea da prendere in considerazione è quella di prenotare una crociera. Ci sono tante compagnie di navigazione tra cui scegliere e tante tariffe e offerte da considerare.

Senza lo stress di treni o traghetti, la nave da crociera ci porterà in tanti bei luoghi. Prendiamo il Mar Mediterraneo. Vi si affacciano diverse località ricche di fascino da visitare. Iniziamo dalla Liguria. Alcune navi di solito partono da Genova o da Savona. A Genova potremmo vedere il suo simbolo, la Lanterna, ossia il faro sito su un promontorio e alto ben 77 metri. La Lanterna è tra i fari attivi più antichi d’Europa e si può visitare. Da vedere anche l’Acquario.

Due bei posti da visitare

Un’altra città toccata dalle navi da crociera è Barcellona, in Spagna. Qui si trova il famoso viale La Rambla dove passeggiare e girare per negozi. La città è legata al nome dell’architetto Antoni Gaudì, di cui si possono ammirare la Chiesa della Sagrada Familia, Casa Batlò, il Parco Güell e altre opere.

Raggiunta Marsiglia, si possono ammirare le varie insenature sul mare, visitare musei con notevoli opere d’arte oppure chiese come Notre Dame de la Garde e altre. Un giro immancabile nel centro storico, al porto vecchio e alle isole Frioul con il Castello d’If concluderanno bene la visita.

Le destinazioni più belle dove andare in crociera nel Mediterraneo in autunno

Spostandoci nel Mediterraneo orientale, invece, troviamo Mykonos, in Grecia. Qui ci sono le caratteristiche case bianche che spiccano sull’azzurro del mare. Splendide spiagge accolgono i turisti, così come le vie dove passeggiare, i negozi e i locali per mangiare e ballare. Molto carini la zona detta Piccola Venezia e i mulini a vento.

Un’altra meta è Malta. Quest’isola nel Mediterraneo attira in ogni stagione dell’anno. Se raggiunta in crociera potremo vedere soprattutto La Valletta, la sua capitale. Faremo magari una passeggiata nel centro storico, visiteremo il Museo dell’Archeologia o il Forte Sant’Elmo e i giardini della Baracca superiore, Upper Barrakka Gardens. Qui si godrà anche di un bel panorama sul porto e sul mare.

Queste sono solo alcune tra le destinazioni più belle dove andare in crociera. Sceglieremo l’itinerario più adatto a noi in base al budget e ai nostri interessi.

