Gli anfibi donna di moda per il 2022 e 2023 sono alti e con il platform

Cambio di stagione, cambio di armadio. I capi leggeri lasciano spazio alla maglieria pregiata e i sandali si trasformano in scarpe chiuse. Durante l’inverno le scarpe che possiamo indossare sono davvero tante. Infatti possiamo partire dalla semplice sneakers fino ad arrivare agli stivali, passando per mocassini, stringate e pumps.

Se durante i mesi freddi degli anni scorsi andavano di gran moda gli stivali, anche quelli alti fino al ginocchio, quest’anno le carte in gioco cambiano. Infatti, i boots non spariscono totalmente, ma parallelamente prendono vita sempre più gli anfibi.

La differenza tra anfibi e stivali

Per quanto si possano somigliare, tra gli anfibi e gli stivali c’è una sostanziale differenza. Dunque, lo stivale per prima cosa si indossa infilandolo e non è aperto sul davanti. È una scarpa chiusa a tutti gli effetti, ma potrebbe presentare una zip sul lato posteriore. Può avere un tacco e può essere di vari colori.

Invece l’anfibio è diverso nella sua struttura. Infatti, presenta un’apertura sulla parte anteriore che solitamente viene chiusa poi con dei lacci. Presenta una suola a carrarmato, è in cuoio e a volte presenta dei rinforzi in acciaio.

Gli anfibi donna di moda che andranno per la maggiore per il 2022 e 2023

Quest’anno quindi l’anfibio dominerà le strade delle città. Ma quello che andrà di moda è quello da tocco biker. Infatti, di tendenza abbiamo proprio gli anfibi biker. Sono tantissimi i brand che li hanno inseriti nella loro gamma prodotti per questo fine 2022 e l’inverno del 2023. Ognuno di questi presenta dei piccoli particolari e delle piccole diversità tra di loro. Come, ad esempio, quelli di Tommy Hilfiger che oltre allo stringato presentano anche una fibbia logata TH. Molto semplici da indossare, perché sul lato hanno una zip che permette di metterli e toglierli senza dover ogni volta aprire la scarpa e slegarla.

Dallo stile un pochino witchy sono invece gli anfibi di Clarks, nota azienda di scarpe. Altissimi sono poi quelli di Motivi, mentre quelli di Twinset presentano una fibbia logata sul davanti. Super combact sono gli anfibi di Dior e quelli di Prada, ma anche quelli alti di Moncler in pelle che presentano il fondo in gomma. Ecco allora quali sono gli anfibi donna di moda nella stagione autunno inverno 2022 e 2023 e alcune proposte dal mondo moda che possiamo acquistare e che stanno benissimo con i maglioni dell’anno che sono dégradé.

