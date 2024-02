Ecco come Peter Lynch sceglie quali azioni comprare

Ecco come Peter Lynch sceglie le azioni per il proprio portafoglio - Foto da pexels.com

A volte, prendere spunto dalle strategie di investimento di trader affermati può rivelarsi molto utile. Proprio per questo, oggi vedremo come Peter Lynch decide quali titoli azionari inserire nel proprio portafoglio.

Peter Lynch è uno dei più brillanti investitori al Mondo. Ricopre il ruolo di vice chairman della Fidelity Management & Research Company ed è membro della Board of Trustees di Fidelity funds.

In particolare, della sua carriera si ricorda la gestione del Magellan Fund presso Fidelity tra il 1977 e il 1990. Infatti, in quel periodo è riuscito a registrare un rendimento annuo del 29,2%, rendendolo il fondo comune con le migliori prestazioni al livello globale. Basti pensare che la media annuale del rendimento del Dow Jones è di circa l’11%.

Negli anni, Lynch ha scritto anche numerosi libri e articoli sugli investimenti. Tra questi si ricordano, ad esempio, quelli in collaborazione con John Rothchild: “One up on Wall Street”, “Beating the Street” e “Learn to Earn”.

Ecco come Peter Lynch sceglie le azioni per il proprio portafoglio

Sicuramente Lynch è dunque un investitore da cui c’è mondo da imparare. Ma come sceglie quali titoli azionari inserire nel suo portafoglio?

Lo fa seguendo alcuni peculiari criteri che illustreremo a breve. Prima di tutto, egli sceglie una per una le azioni su cui puntare e le studia attentamente. Per farlo, analizza alcuni dati chiave in merito alla società scelta: l’utile anno dopo anno e la crescita degli utili. Gli utili di un’azienda a crescita veloce dovrebbero avere alti tassi di crescita rispetto a quelle con una crescita limitata.

In seguito, Lynch cerca di capire quali progetti l’azienda abbia in serbo per aumentare i propri utili e quanto e se questi siano realizzabili. Lo scopo è ovviamente quello di possa evolversi la sua situazione finanziaria nel futuro più prossimo. Ciò gli permette di aver delle aspettative ragionevoli in merito ai suoi investimenti e quindi di evitare di correre rischi eccessivi. Quindi, ecco come Peter Lynch sceglie quali azioni comprare.

Un’interessante citazione

Negli ultimi anni, Peter Lynch ha anche aiutato molti giovani trader a migliorare i propri investimenti e guadagni.

Nei suoi libri, il grande trader ha sottolineato più volte anche l’importanza di avere anche una corretta mentalità quando si investe in Borsa. Una sua citazione molto interessante in proposito è: “le persone non hanno la pazienza di arricchirsi lentamente, quindi decidono di andare in rovina velocemente”, che sottolinea l’importanza di fare investimenti anche sul lungo periodo e di evitare di essere precipitosi quando si fa trading.

Lettura consigliata

5 rischi che chi investe nei mercati deve affrontare secondo Pictet AM