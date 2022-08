Un’insalata estiva con la rucola deliziosa con un amato frutto di stagione

Il caldo non vuole proprio darci tregua, questa estate è forse una delle più calde degli ultimi anni. Quando le temperature sono così alte è sempre difficile decidere cosa preparare per pranzo o cena. Di mettersi ai fornelli non abbiamo molta voglia, figuriamoci di pensare a lunghe preparazioni. Ecco perché una delle soluzioni più pratiche è sicuramente la cosiddetta insalatona. Un piatto unico con verdure, proteine e anche carboidrati per soddisfare i morsi della fame. Ma ormai abbiamo preparato tutte le ricette che conoscevamo e vorremmo provare qualcosa di nuovo e appetitoso. Magari prenderci una pausa da pomodorini, tonno e mozzarella, gli ingredienti più utilizzati di tutti. Se cerchiamo una ricetta alternativa che ci lasci sazi, ma sempre fresca e appetitosa, ecco cosa provare.

Un’insalata estiva con la rucola deliziosa con questo amato frutto di stagione

Invece della classica insalata di rucola, oggi prepareremo una variante più golosa. Manterremo sempre la croccantezza della rucola, aggiungendo un pizzico di dolce in più. Un’aggiunta che va a smorzare l’amaro della rucola, ma senza risultare troppo dolciastra. In 5 minuti porteremo in tavola un’insalata sfiziosa che ameranno tutti. Infatti, aggiungeremo alla rucola delle golosissime pesche arrosto. La pesca è uno dei frutti più amati dell’estate e si presta benissimo a preparazioni dolci e salate. Invece di cucinarla come dolce in una torta o un sorbetto, aggiungiamola anche all’insalata.

Ingredienti per 4 persone:

60 g di bresaola;

40 g di Grana Padano a scaglie;

120 g di rucola;

40 g di mandorle;

1 pesca bianca;

2 pesca gialla;

10 g di burro;

olio EVO;

aceto balsamico;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Sbucciamo le pesche, eliminiamo il nocciolo e tagliamole a fettine di pochi centimetri di spessore. In una padella sciogliamo il burro e aggiungiamo le pesche, facciamole rosolare per 5 minuti. Giriamole a metà cottura e mettiamo il fornello a fiamma media. Mentre le pesche sono in padella, prepariamo una vinaigrette per condire l’insalata. Usiamo un po’ di aceto balsamico, l’olio EVO, sale e pepe ed emulsioniamoli.

Laviamo la rucola e scoliamola bene prima di trasferirla in una ciotola. Ora aggiungiamo le pesche caramellate, la bresaola tagliata a fettine, le scaglie di formaggio e le mandorle. Aggiungiamo la vinaigrette e mescoliamo bene il tutto prima di servire.

Preparare un’insalata estiva con la rucola deliziosa sembra un gioco da ragazzi, è vero. Ma troppo spesso utilizziamo gli stessi ingredienti, quando in realtà la lista sarebbe infinita. Invece di aggiungere solo pomodorini e tonno, la prossima volta proviamo qualche ricetta più particolare. Anche la pasta fredda può diventare un piatto gourmet se scegliamo gli ingredienti giusti.

