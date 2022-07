L’estate è il momento migliore per regalarsi un bel dessert fresco e goloso. Che dire, un bel gelato per sopportare questo caldo è sempre un’ottima scelta. Con la scusa di volersi rinfrescare possiamo mangiare tutti i dolci più golosi che ci siano. Poco importa che si tratti di torte di pan di spagna o biscotti friabili. È anche vero, però, che in questo periodo, un po’ per sentirci meno in colpa, preferiamo i dolci alla frutta. Un espediente utile per coccolarsi, ma cercando di non sgarrare troppo la dieta. Ecco perché oggi vedremo delle ricette incredibili per concederci una pausa dolce, ma tutta a base di frutta.

3 dolci estivi golosi a base di pesche facili da preparare che ameranno tutti

La pesca è ricca di tanti nutrienti, ma soprattutto è un frutto dal basso apporto calorico. Per questo motivo è perfetta come ingrediente per diversi tipi di dolci. Il primo che proponiamo oggi è una classica torta alle pesche con un piccolo tocco in più, una glassa super golosa.

6 pesche;

300 g di farina;

90 ml di olio di semi;

45 g di amido di mais;

3 uova;

230 g di zucchero;

150 g di formaggio spalmabile;

30 g di zucchero a velo;

1 bustina di lievito;

burro e farina per lo stampo;

sale q.b.

Basterà montare le uova con lo zucchero semolato e l’olio a filo, ottenendo un composto spumoso. Uniamo poi la farina, l’amido, il lievito e un pizzico di sale, amalgamando bene. Imburriamo e infariniamo lo stampo e versiamoci il composto. Laviamo le pesche, tagliamole a metà e disponiamole sulla superficie. Inforniamo a 180° per 30 minuti e intanto prepariamo la glassa. Mescoliamo il formaggio con lo zucchero a velo e spalmiamolo sulla torta, una volta tiepida.

Altre 2 ricette sfiziose che adoreremo più della torta al cioccolato

Invece del classico tiramisù, prepariamone uno alle pesche. Useremo il tè alla pesca al posto del caffè per bagnare i savoiardi. Prendiamo un paio di pesche tagliate a cubetti che andremo ad incorporare nel composto. Per dare un tocco di dolcezza aggiungiamo uno sciroppo di zucchero quando montiamo le uova. Decoriamo la superficie con degli amaretti sbriciolati e mettiamo in frigo come un normale tiramisù. L’ultima ricetta è perfetta come dolcetto monoporzione. Puliamo le pesche, tagliamole a metà e scaviamo un po’ di polpa dal centro. Mescoliamo la polpa con amaretti sbriciolati, un po’ di liquore all’amaretto e del cacao. Farciamo le pesche, inforniamo a 180° per 30 minuti e serviamo.

Ecco 3 dolci estivi golosi a base di pesche che ci svolteranno completamente la giornata. Invece di preparare sempre la solita cheesecake o il tiramisù, proviamo queste ricette a base di frutta. La pesca è adatta ai dolci, ma anche squisita nel gelato o come sorbetto rinfrescante.

Lettura consigliata

Bastano 4 ingredienti per preparare in casa questo sorbetto dolce e rinfrescante con un amato frutto di stagione